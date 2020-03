Continúa paro laboral de Protección Civil en Chilpancingo

Luego de cuatro días en paro de labores, trabajadores de Protección Civil municipal de Chilpancingo, denunciaron que el alcalde Antonio Gaspar Beltrán se ha negado a establecer una mesa de diálogo y ni siquiera ha querido recibir el pliego de demandas, por lo que el paro continuará por tiempo indefinido.

Por su parte el gobierno municipal en un comunicado acusó de irresponsables a los trabajadores paristas y dijo que en su mayoría son ex policías que no aprobaron las evaluaciones y fueron enviados a esta área para no ser despedidos. Local Serán reforzadas medidas sanitarias para contener contagios de Covid-19 en Acapulco: Adela Román

Los trabajadores demandan que se les dote de equipo personal para realizar los trabajos que les encomiendan como limpieza de barrancas y control de incendios forestales, asimismo seguro de vida y seguro de los vehículos.

Al respecto el alcalde en su comunicado señala que estas brigadas en este momento de contingencia deberían ponerse a trabajar y ser solidarios con el pueblo de otra forma es un acto de irresponsabilidad similar a lo que sería que un médico se ponga en paro por que existe desabasto de insumos en el sector salud.

Acusan que “estas brigadas de ex policías son muchas y en la praxis no demuestran los resultados que la ciudadanía requiere.

Por su parte los trabajadores de Protección Civil expresaron que lejos de atender sus demandas desde la administración municipal los han amenazado con despedirlos y contratar nuevos brigadistas para que hagan el trabajo, “si tiene dinero para contratar gente, que mejor nos apoye de lo que estamos requiriendo”, dijo Eligio Nájera.

Comentó que cuando iniciaron la movilización el lunes no han tenido acercamiento con el alcalde para atender sus peticiones como la entrega de equipo personal, uniformes, botas, mascarillas, caretas, lentes, casos y seguro de vida.

Dijo que la entrega del bono del Día de Protección Civil sea igualitario, porque a los bomberos reciben 6 mil pesos y los empleados de la dirección 2 mil 500 pesos y 3 mil pesos y agregó que sus herramientas de trabajo están en malas condiciones como carretillas, guantes, carretillas, palas y rastrillos.

“Queremos servirles a la población con ganas con el equipo que se requiere para dar el mejor servicio a la población, el alcalde Gaspar Beltrán, no tiene interés en atendernos, queremos apoyarlo por la continencia del Covid-19 pero que nos resuelva nuestras peticiones”, declaró.