Continúa Guerrero sin Coronavirus: Carlos de la Peña

El secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, negó que existan casos sospechosos o confirmados de personas infectadas con coronavirus en el estado y pidió tajantemente no compartir información no oficial sobre el tema para evitar desinformación.

Consultado vía telefónica, el funcionario estatal mencionó que han dado seguimiento puntual al tema, a través de la información y la línea que ha adoptado el gobierno federal en materia de salud, con la finalidad de atender el problema que todavía no se expande hasta la entidad suriana.

“No tenemos ningún caso de Covid-19, ni sospechoso ni confirmado en Guerrero. Son informaciones incorrectas las que aseguran que el virus llegó al estado, no entren ustedes en ella. Si hay algo, nosotros lo informaremos, nosotros no podemos estar diciendo mentiras, pero tampoco estar alarmando cuando no es el caso”, indicó.

A nivel nacional, hasta este miércoles por la tarde se contabilizaban 8 personas infectadas, mientras que los casos sospechosos continúan elevándose día con día, por lo que en la población ha mostrado su preocupación, misma que se eleva por los mensajes que se difunden en redes sociales, en donde se asegura que es un hecho la presencia de la enfermedad en Guerrero.

El secretario recomendó a la población continuar con las medidas de higiene preventivas, tales como el correcto lavado de manos, taparse la boca al toser y sospechar de la enfermedad cuando presenten tos seca o alguno de sus signos después de visitar países donde el contagio ha sido masivo o cuando ha estado en contacto con alguien que provenga de esos lugares.