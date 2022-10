Continúa 15% de negocios cerrados desde la pandemia

Un 10 o 15 por ciento de los negocios adheridos a la Coparmex Acapulco, que se pusieron en pausa por la pandemia, no han podido abrir sus puertas y uno de los factores es que su flujo económico se vio cortado y no estaban preparados para esto.

El presidente de la Coparmex-Acapulco, Enrique Herrera Pérez , también reveló que los asaltos en el fraccionamiento Costa Azul han disminuido en un 70 por ciento y el delito de extorsión sigue registrándose entre el sector empresarial.

En entrevista, el líder empresarial comentó que entre un 10 y 15 por ciento de establecimientos adheridos a la Coparmex de 150 que cerraron durante la pandemia no abrieron.

Sin embargo, explicó que muchos negocios que no pueden abrir es porque el tema financiero no lo tienen controlado al 100 por ciento y “no hay que olvidar el hecho de esta pandemia nos dejó la enseñanza de que las empresas algunas son solventes y otras con liquidez ”. Pero al mismo tiempo, al reactivarse poco a poco la economía después de lo más grave de la pandemia, algunos negocios nuevos están abriendo y eso significa que hay reactivación.

“Las empresas que vivían en el día al día son las que no han podido recuperarse porque se vieron cortadas, por que su flujo económico se vio cortado al no tener la afluencia de gente en ese momento y las empresas solventes son las que pueden aguantar el tema de la pandemia porque estaban más preparados, no para una pandemia pero tuvieron que reclasificar sus prioridades y con ello podrían salir al frente”, precisó.

Las empresas solventes son las que pueden aguantar el tema de la pandemia. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Los negocios que no pueden abrir es porque no tuvieron un colchón para volver a invertir o poder hacer innovar o más dinámicamente la prestación de sus servicios.

El tema de los prestadores de servicios profesionales también se vieron afectados así como lo administrativo y legal.

Disminuyen asaltos en Costa Azul

Por otra parte, el presidente de Coparmex, Enrique Herrera, aseguró que han disminuido los asaltos contra los trabajadores que se suscitaban en el fraccionamiento Costa azul.

“Han disminuido en un 70 por ciento los asaltos y la extorsión siempre ha estado y es algo que no se puede disminuir y es un tema que está dentro del día a día”.