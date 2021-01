Consejos Técnicos Escolares reforzarán clases a distancia y zona Indígena

El Secretario de Educación en Guerrero (SEG), Arturo Salgado Uriostegui, señaló que a través de los Consejos Técnicos Escolares, maestros y maestras de educación básica reforzarán las clases a distancia con los alumnos para que no pierdan el ciclo escolar, principalmente en las zonas indígenas donde no hay televisión e internet.

En entrevista, dio a conocer que durante esta semana se realizo de manera virtual la tercera y cuarta sesión de los Consejos Técnicos Escolares que tienen como propósito reforzar la comunicación entre maestros, niños y padres de familia y se refuerce su aprendizaje. Estado Brindan programa pedagógico para reanudar ciclo escolar 2020-2021

“Debemos de reforzar los aprendizajes y hacer que los niños puedan concluir su ciclo escolar que estaremos cumpliendo en el mes de abril”, refirió.

Salgado Uriostegui, explicó que también se busca a través de estos Consejos Técnicos Escolares atender a los niños y niñas que por alguna razón los maestros no han podido tener alguna comunicación permanente con ellos y ha sido de manera intermitente.

“Un día a la semana tienen comunicación a otro día no tienen, queremos rescatar a estos niños para que no pierden el ciclo escolar, esa es una de las razones fundamentales de este consejo de la tercera sesión del consejo técnico escolar, mañana será la cuarta sesión y los maestros y maestras están reunidos de manera virtual, no están físicamente”, precisó.

También recordó que a partir del lunes 11 de Enero, los niños y niñas entrarán en comunicación con sus maestros como normalmente se está haciendo de manera virtual.

“Seguimos con las clases a distancia y con el programa aprende en casa II y utilizando y ayudándonos con Radio y Televisión de Guerrero (RTG), también quien tenga las la plataforma digital y el WhatsApp”, señaló.

Comentó qué hay maestros y maestras de comunidades muy alejadas que están visitando las escuelas, con todas las medidas sanitarias y se habla con los padres y alumnos y se les dejan tareas.

Posteriormente los docentes regresan a las ocho o 10 días para evaluar y recoger tareas y tener una comunicación con los padres y alumnos.

Insistió que los maestros visitan las escuelas en las comunidades indígenas porque no hay televisión, ni internet, ni celular, pero se les lleva materiales a los alumnos y se les revisa las tareas así como los libros de texto gratuito.

El titular de la SEG, Salgado Urióstegui informó que en Guerrero no se va a regresar a clases presenciales en las aulas hasta que estemos en semaforo verde y actualmente se mantiene en semáforo epidemiológico naranja. Estado Continuarán clases de manera virtual en Guerrero

“Cuando estemos en semaforo verde regresáremos, lógicamente que habrá otro color y ese protocolo está autorizado y establecido por la secretaria de educación publica y la secretaria de salud a nivel nacional y a nivel estatal “.

Mientras tanto, en las escuelas de Guerrero los alumnos continuarán su educación a distancia y con el programa aprende en casa II y utilizando plataformas digitales.

“Todos los maestros y maestras y derectivos tendrán que atender a los niños en esta modalidad tanto en educación básica, educación media superior y superior en escuelas publicas y particulares. Nadie puede salirse de esta instrucción que ha dado la secretaria publica a nivel federal”, precisó.