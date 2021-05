Como cada año, conmemoran albañiles el día de la Santa Cruz

Aunque fue lunes este día la cubeta de herramientas no se movió de su lugar, las palas, marros y cinceles al igual que todos los albañiles descansaron como parte de una vieja tradición de conmemorar el día del albañil y rendir culto a la Santa Cruz.

Alfredo llegó a la construcción a las ocho de la mañana como lo haría cualquier día de trabajo, sin embargo, su labor no fue preparar la mezcla y colar castillos, se dedicó a instalar las mesas y sillas, para esperar a su familia con la que colocarían la cruz en el punto más alto de la obra, después pasarían a degustar mole y cervezas que los responsables de la obra mandaron preparar.

El “maistro” indicó no saber el motivo por el que la Santa Cruz se asocia con los albañiles pero desde que inició su trabajo en el sector de la construcción le enseñaron que este día no se trabaja, que se debe levantar una cruz en la parte más alta y venerarla “dicen que si no se hace la casa se puede caer”.

De acuerdo con información recabada en páginas de internet la tradición de la Santa Cruz asociada al sector de la construcción se remonta al siglo IV, cuando Constantino tenía que enfrentar una terrible batalla contra el perseguidor Majencio. La noche anterior, tuvo un sueño en el cual vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le dijo “con este signo vencerás”.

Local Lenta, la reactivación de la industria de la construcción en Guerrero, señalan arquitectos

Al empezar la batalla la mandó a colocar en varias banderas de los batallones y exclamó: ¡Confío en Cristo en quien cree mi madre Elena!, la victoria fue total, Constantino llegó a ser emperador y dio libertad a los cristianos.

Ya siendo emperador permitió que su madre, Elena, fuera a Jerusalén a buscar la Santa Cruz en la que Cristo murió. Misma que fue localizada por un grupo de trabajadores de la construcción que demolían un templo en el Monte Calvario, un tres de mayo, desde entonces esta fecha se dedicó a la veneración de la cruz.

El albañil indicó que la celebración se extenderá dos días, pues este tres de mayo se conmemora el día de la Santa Cruz y mañana cuatro todos los que festejaron tendrán que cargar su propia Cruz.