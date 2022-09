Conmemora PRI aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu

En el acto por el 28 aniversario luctuoso del ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu, el presidente del PRI, Alejandro Bravo Abarca llamó al priismo a realizar ya, cambios y modernizar al partido.

El evento fue organizado por el Comité Directivo Estatal del PRI, en el que estuvo presente Marisela Ruiz Massieu, hermana del extinto político.

Lee también: Militarizar la Guardia Nacional es un retroceso a la lucha social: PRI

También reunió a integrantes del grupo parlamentario, ex funcionarios y ex presidentes del partido, donde el principal ausente fue el ex gobernador Héctor Astudillo Flores.

Estado Cuarto Informe de AMLO dibuja sucesión presidencial: Astudillo

En su mensaje, Bravo Abarca lanzó a un llamado a la militancia a honrar la memoria de Ruiz Massieu, por lo que dijo que el partido debía actuar con responsabilidad.

Mencionó que el ex gobernador, durante el periodo de 1987-1993, fue un político con visión, impulsor de diversas reformas y quien creó en Guerrero la primera Secretaría de la Mujer.

Por otra parte, comentó que como guerrerense representó al estado en las más altas esferas de la política.