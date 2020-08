Congreso local podría cancelar ceremonia de entrega de la Sentimientos de la Nación

El Congreso del Estado aún no ha determinado si se realizará la ceremonia de entrega de la presea Sentimientos de la Nación, misma que se realiza cada año para conmemorar la instalación en Chilpancingo del Primer Congreso de Anáhuac, hasta el momento no se ha emitido la convocatoria, no se tiene propuestas y ni siquiera se sabe si habrá condiciones para la ceremonia solemne.

De acuerdo con el diputado Jesús Villanueva Vega, los trabajos se han retrasado debido a la emergencia sanitaria que nos dejó el covid-19 "No hemos avanzado, debo reconocerlo, debido justamente a la contingencia sanitaria y a la pandemia, luego se enfermó uno de los interlocutores importantes del Congreso, el diputado Héctor Apreza; sin embargo, nosotros tenemos que caminar".

Mencionó que será hasta el primero de septiembre cuando el poder legislativo tomará la determinación de realizar o cancelar esta ceremonia solemne de entrega de la presea.

Dijo que, de la reunión que sostenga la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) dependerá si se realiza esta ceremonia y de si se abre la convocatoria para recibir propuestas a ser condecorados con la presea.

“Está en riesgo por la situación de la contingencia, debo reconocerlo y creo que uno de los interlocutores, políticamente importantes, de la junta de coordinación política, está enfermo de covid, entonces es una situación compleja, difícil, por la que atravesamos”.

Aunque dijo tener esperanza de que la próxima semana se retome el dialogo y que lo primero que se defina sea si se abre el procedimiento que marca la ley, para posteriormente entregar la presea.

En el tema de la ley de educación en el estado, adelanto que esta ya cuenta con un dictamen, solo falta que se pasen las 2 lecturas y se aprueben; así como la iniciativa de la prohibición de los productos chatarra.

Cuestionado sobre el estado de salud de sus compañeros contagiados de COVID-19, Villanueva Vega dijo que su evolución es favorable, lo cual da esperanza a los demás integrantes de la 62 legislatura de Guerrero.

Además de que, espera que pronto puedan recuperar su salud para incorporarse a sus actividades legislativas y así poder avanzar, dado que esto se volvió un obstáculo para la agenda del Congreso.