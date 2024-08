Congreso de Guerrero pide $108 mdp para finiquitar a diputados

El Congreso del Estado solicitó 108 millones de pesos extraordinarios a su presupuesto para cerrar las finanzas de la LXIII Legislatura estatal, en el documento no especifica que uso se dará al dinero, pero se especula que se entregarán bonos de despedida a los diputados y personal de confianza que los acompañaron en los últimos tres años del gobierno.

De acuerdo con el documento número HCE/LXIII/SSFA/825/2024, fechado el cinco de agosto, dirigido al secretario de finanzas y administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Raymundo Segura Estrada y firmado por Esli Joanan Navarrete Cisneros en su calidad de Secretario de Servicios Financieros y Administrativos De la LXIII Legislatura, se piden 108 millones 476 mil 267 pesos y 10 centavos para atender los compromisos institucionales y laborales generados por el cierre de la Legislatura.

Los 108 millones se repartirán de manera proporcional entre los diputados, que les corresponderían 2 millones 300 mil pesos a cada uno de ellos, para despedirse del servicio que prestaron al estado de Guerrero en los últimos tres años.

Cabe señalar que la labor de un diputado no se considera un trabajo sino un servicio al pueblo que y por su actividad no se le otorga un salario sino una dieta de esta manera no se generan derechos laborales, mientras que el personal de confianza que llegó con ellos debería haber sido contratado con un contrato específico que se diera por concluido el día que concluye la Legislatura y de esta manera tampoco habría que pagar más que un finiquito que contempla el pago de prestaciones básicas como la parte de salario ya devengado, aguinaldo proporcional y algún otro beneficio sin que se llegue al pago de las prestaciones de una liquidación.

Cabe señalar que uno de los pendientes con que se despedirá la actual legislatura es la construcción del edificio de la biblioteca que se derrumbó por presuntos daños estructurales y se inició su reconstrucción con estructuras metálicas que actualmente están abandonadas en los patios del palacio legislativo.

La cantidad de recursos que el Congreso demanda para realizar los pagos de fin de legislatura representan más recursos de los que ejercerán este año en secretarías como la de la Mujer o la de la Juventud.