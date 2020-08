Confirman presencia de felino salvaje en cercanías de Chilpancingo

A través de las cámaras de seguridad del C4 y con el uso de un drone, se logró confirmar la presencia de un felino de gran tamaño en las cercanías de la mancha urbana de Chilpancingo, como referencia cerca de la tienda Liverpooll, el especímen podría tratarse de un puma o de un Jaguar o incluso de ambos aseguró el titular de la Secretaría del Medio Ambiente Arturo Álvarez Angli.

Desde hace un par de días que los vecinos de la zona reportaron la presencia de un animal de gran tamaño que merodea cerca de las viviendas, y consideraron que podría representar un riesgo para la población, por ello se ha desplegado un equipo de rastreadores compuesto por personal de protección civil, de bomberos, animaleros del Zoochipan y técnicos de la Semaren y Procuraduría de Protección al Ambiente.

La intención es lograr capturar con vida al felino para revisar su estado de salud y luego determinar si se trata de un animal que creció en vida silvestre o perteneció a alguna persona que lo tuvo en cautiverio de manera ilegal y se liberó.

A partir de ese diagnóstico se podría determinar qué hacer con el animal, pero todo indica que se podrá reintegrar a la vida silvestre en algún punto donde no existan poblaciones cercanas.

Los animaleros lograron identificar huellas del felino, también heces y un sitio en el que posiblemente habría anidado durante los últimos días, además desde las cámaras de seguridad y un equipo volador se captó imágenes del animal que es e color amarillo.

Cortesía | Procuraduría de Protección al Ambiente.

La brigada de búsqueda este día colocó trampas, más cámaras que se activan con el movimiento y cebos para atraer la atención del animal y durante las próximas horas y días se continuará en el trabajo hasta lograr la captura.

El secretario del medio ambiente indicó que la población de colonias cercanas a la sitio del avistamiento, no corren ningún peligro, porque estas especies no atacan al ser humano a menos de que sean atacados primero, por eso pidió a la población mantener la calma seguir con sus actividades normales y en caso de que avisten al felino no confrontarlo, sólo dar aviso a las autoridades.