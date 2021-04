Confirma Félix Salgado que su hija será incluida en encuesta de Morena

El ex candidato de Morena Félix Salgado Macedonio confirmó que su hija Evelyn Salgado Pineda, esta considerada en las encuestas que realiza el partido para designar a quien lo suplirá en la candidatura, sin embargo, resaltó que no se trata de una imposición de él, si no de un ejercicio democrático en el que el pueblo de Guerrero decidirá,

Indicó que otros nombres incluidos en la encuesta son el de la senadora Nestora Salgado , la ex alcaldesa de Atoyac María de la luz Núñez Ramos y otras mujeres destacadas en la política, dijo el ex candidato. Estado TEPJF tumba lista de candidatos a diputados plurinominales de Morena

Salgado macedonio apareció en un evento proselitista de la candidata a la alcaldía de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y aclaró que a este evento acudió sin ninguna representación pues en este momento sólo es senador con licencia ya que se le mencionaba para ocupar un cargo de representación partidista pero lo rechazó.

Entrevistado al concluir el evento, sobre la posible postulación de su hija como candidata, Félix Salgado reiteró que será la Comisión Nacional de Elecciones del partido quien tome una decisión con base a los resultados de la encuesta.

Insistió en que se maneja la posibilidad de imponer a su hija y acotó que sí existe la posibilidad de que ella sea designada pero no por una imposición sino por una decisión del pueblo de Guerrero.

“A mí me parece que es hasta violencia política contra género, contra una mujer, ¿por qué yo tengo imponer? Si yo quisiera imponer, entonces yo ya la hubiera impuesto y hubiera dicho es mi hija. No, me oiría muy mal”.

En caso de que su hija resulte ser la candidata, Félix Salgado dijo que la apoyará como apoya a las candidatas y los candidatos del partido. Si Evelyn Salgado es elegida “ya no sería mía, sería del pueblo y yo me sentiría tremendamente orgulloso si es ella, como si fuera cualquier otra compañera” e incluso bromeó diciendo que él se convertiría en el primer damo de Guerrero.

Finalmente dijo que aún no ha decidido si regresará al Senado de la república porque en este momento es senador con licencia y se siente muy bien representado por Saúl López Sollano.