Confirma Evelyn que no correrá a Marcial Rodríguez de la SEG

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda confirmó que el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, continuará en el cargo a pesar de las constantes quejas que se han tenido por lo deficiente que ha hecho en su trabajo.

Indicó que ya se han dado las instrucciones para iniciar cambios en algunas direcciones, incluso de la misma Secretaría de Educación, pero por el momento Marcial Rodríguez seguirá en el cargo, lo anterior debido a que en declaraciones anteriores de la mandataria se había dejado entrever que este funcionario sería relevado.

Cabe señalar que el tema educativo es el que más problemas ha causado al gobierno, y son protestas referentes a este sector los que bloquean carreteras, arman bloqueos y plantones.

Salgado Pineda indicó que no hay motivo para que manifestantes tomen las carreteras porque a todos se les brinda la atención, incluso no es necesario hacer un bloqueo para que los reciba la gobernadora ya que siempre está dispuesta atender a quien lo solicite, “sin embargo tenemos que ser claros y lo que no podemos resolver se los decimos de manera directa y muchas veces eso no gusta”.

Incluso reconoció que el grupo de normalistas que pretendían bloquear la carretera el viernes y a los que la policía encapsuló, son un grupo que se reunió con ella y que las demandas que están al alcance del gobierno del estado se han resuelto pero hay temas que corresponden a la federación y se está en proceso de atención.