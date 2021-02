Concluye encuesta para definir a candidato a la gubernatura de coalición PRI-PRD

Este domingo concluyó la encuesta que levantaron las empresas contratadas por la coalición del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática (PRI-PRD), para que el jueves de esta semana se dé a conocer el resultado y el nombre del candidato a la gubernatura de Guerrero, que saldrá entre Mario Moreno Arcos y Evodio Velázquez Aguirre.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, explicó que el sondeo de opinión se empezó a levantar el viernes, siguió el sábado y concluyó este domingo, cuyos resultados esperan sea favorable a su precandidato Velázquez Aguirre, quien ha presentado las mejores propuestas en su recorrido que ha realizado por las 7 regiones del estado. Estado Priistas de Cochoapa tendrán su propio candidato a alcalde

“Estamos tranquilos, a la espera, y por supuesto que no dudamos que Evodio tendrá muy buenos resultados, es una buena opción y es un político joven”; admitió que cuando gobernó el puerto de Acapulco hubo algunos señalamientos que no pasaron de ahí y a la fecha no se ha aprobado nada, sin duda fue un golpe mediático, en tanto lo que ofrecen los de enfrente, es todo lo contrario.

El dirigente del partido del sol azteca, Catalán Bastida, en ese sentido, indicó que la candidatura de Félix Salgado Macedonio está muy desgastada y cuestionada, está atravesando por una situación muy complicada que se ha tornado no sólo en un tema político, sino de tipo penal y que se tiene que investigar, en referencia a las acusaciones que se le han hecho por abuso sexual en contra del senador con licencia.

Señaló que por ello, “respaldamos totalmente lo dicho por nuestro dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, de evitar que gobierne Guerrero un personaje siniestro”, dijo.

Por último, confirmó que están listos para conocer los resultados de la encuesta y aclaró que aunque confían que les sea favorable, también precisó que aceptarán el resultado y de no ser Evodio Velázquez Aguirre el candidato de la coalición, se sumarán al proyecto del abanderado de su aliado el PRI.