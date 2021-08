Con poca afluencia inicia la Consulta Popular en Zihuatanejo

La Consulta Popular para decidir enjuiciar o no a los actores políticos de administraciones pasadas arrancó sin incidentes en Zihuatanejo, pero con poca participación de la población.

Contrario al proceso electoral del 06 de Junio, en esta ocasión las mesas receptoras fueron instaladas desde temprano en la mayoría de los puntos programados.

En un corte informativo que hizo el INE antes del mediodía, se dio a conocer que de 192 mesas receptoras se reportaron como instaladas el 80.21 por ciento, es decir, 154.

Local Todo listo para el desarrollo de la Consulta Popular

Al cierre de esta edición 38 mesas receptoras no se reportaban en funcionamiento, la Vocal Ejecutivo del INE Distrito 03, Brenda Selene Celis del Ángel Ortíz, dijo que esto no significaba que no habían sido instaladas, sino que todavía no recibían el aviso.

Y es que se trata de zonas en la sierra de la región, donde no hay conectividad de internet, e incluso, algunos no cuentan con energía eléctrica.

Algunos habitantes reconocieron que no hay la misma convocatoria como en el proceso de elección de gobernantes, por eso llamaron a que la gente salga y participe en la consulta porque debe lograrse como mínimo un 40 por ciento del padrón electoral.