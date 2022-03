Con bloqueo carretero exigen reconstruir escuela dañada por sismo

Padres de familia de la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, que se ubica en la colonia San Rafael Norte de Chilpancingo, bloquearon el bulevar Vicente Guerrero, para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales, que intervengan para concretar la reconstrucción de su plantel educativo que fue dañado por un sismo.

Los quejosos indicaron que su escuela fue afectada por el sismo registrado en el año 2017, debido a ello se realizaron los peritajes técnicos por parte de la secretaría estatal de Protección Civil en los que se confirmó que el edificio no ofrece seguridad para los estudiantes que ahí reciben clases.

Con base en ese dictamen, los padres de familia se han dedicado a realizar las gestiones para que el edificio pueda ser reconstruido y lograron que se etiquetaron recursos de nivel Federal para la obra que se necesita, sin embargo se tiene la limitante de que el terreno no es factible para hacer una nueva construcción en este mismo lugar, porque es arcilloso y tiene mucho movimiento que debilita las estructuras.

Ante esa situación buscaron que el ayuntamiento de Chilpancingo pudiera donarles un nuevo predio, pero los presidentes municipales en su momento Toño Gaspar y actualmente Norma Otilia Hernández Martínez, se niegan a contribuir con la donación del terreno donde reconstruir esta escuela y que alberga aproximadamente a 500 alumnos.

Los padres de familia se concentraron en el plantel educativo qué se localiza muy cerca del aeropuerto de esta capital, de ahí salieron en marcha hasta el puente de la colonia Galeana y se dispersaron sobre los ocho carriles que tiene el bulevar Vicente Guerrero en este tramo, y con ello Afectaron la circulación en la Autopista del Sol.

Durante la protesta los padres de familia indicaron que no aceptarán tener reuniones con funcionarios de bajo perfil que no resuelven las exigencias planteadas, las mesas de trabajo que se puedan establecer tendrán que ser con la presidenta municipal Norma Otilia Hernández y con el secretario de educación Marcial Rodríguez Saldaña y de ser posible que ambos se encuentren juntos y de esta manera se busque una solución real al problema de inseguridad que están viviendo niños que no pueden utilizar sus aulas porque estás se encuentran dañadas estructuralmente.