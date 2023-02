Con 100 trenzas logradas en el Trenzatón 2022, la fundación "Chocho" sólo devolvió una peluca

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez aseguró que la fundación “Chocho” que rompió con ellos en el acuerdo para la elaboración de pelucas oncológicas fue la más beneficiada el año pasado, pues de las más de 100 trenzas que le entregaron sólo devolvió una peluca.

La alcaldesa reconoció que en el pasado Trenzatón que se realizó en Chilpancingo, se recibieron al menos 17 trenzas que cumplían con el requisito de tener más de 40 centímetros, otro número indeterminado fueron con una dimensión menor, pero que lo han consultado con otras organizaciones y también pueden tener un uso dentro de la fabricación de las pelucas, con las que se apoya a mujeres y niñas con cáncer.

Estableció que como organizadores no podían, rechazar el esfuerzo de muchas mujeres que llegaron con sus trenzas en su mano, que ya habían cortado el pelos, medir el tamaño de la trenza.

Agregó que ya han tenido acercamiento con la organización Fasa que será la que les reciba todas las trenzas y se encargue de la elaboración de las pelucas que regresarán al municipio de Chilpancingo par que se apoye a mujeres de esta ciudad, porque insistió en que el año pasado el Trenzatón logró más de 100 trenzas y sólo devolvieron una peluca.

Cabe recordar que la fundación ChoCho, hace unos días emitió un comunicado en el que se deslindó del Trenzatón debido a que aseguró que no se siguieron las recomendaciones para colectar el pelo y consideró que la jornada se redujo a una campaña de corte de pelo, por ello no se haría responsable de la elaboración de las pelucas con pelo que no sirve.