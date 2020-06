Comienzan revisiones para abrir negocios no esenciales en Iguala

IGUALA, Gro.- Este lunes iniciaron recorridos por el personal del ayuntamiento para impedir que abran comercios no esenciales y se vigila que usen el cubrebocas de manera obligatoria, porque hay el riesgo de que aumenten de manera exponencial el número de contagios de Covid-19.

Así lo informó el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, quien lamentó que no se estén acatando las determinaciones del Consejo Nacional de Salud, misma que adopta el gobierno del estado, porque se están relajando y salen a la calle como si no estuviera pasando nada.

Advirtió que, si insisten en abrir algunos negocios sin que haya pasado el semáforo epidemiológico de rojo a naranja, no se abrirá ningún establecimiento comercial y se cerrara todo en la ciudad, no porque así lo quiera el municipio sino porque así son las indicaciones del gobierno federal.

El primer edil de Iguala, Jaimes Herrera, hizo un llamado a toda la población a respetar las reglas de juego, porque si no cumplen con las medidas que estamos presentando a restauranteros, hoteleros, deportistas, como proteger a los trabajadores, uso obligatorio de cubre bocas, de careta facial o protección ocular, y tapetes sanitizadores, gel antibacterial, agua y jabón, hay riesgo de que la ocupación hospitalaria aumente al 65.

“Si en Iguala no se asumen con responsabilidad las reglas, “vamos a volver a cerrar por indicación federal”, reiteró al tiempo que recomendó a los comerciantes que no permitan el acceso a las personas que no lleven cubre bocas y deben ser consideradas como personas potencialmente infectadas de coronavirus, “no se trata de discriminación sino de una medida de prevención para no exponer la vida”.