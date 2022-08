Comerciantes exigen permisos para instalar sus puestos

Comerciantes semifijos de la Calle Florencio Villarreal, que conforman el Mercado Comunitario Plan de Ayutla, exigieron al gobierno municipal que les otorgue permisos para no estar en riesgo de de ser desalojados.

Se trata de 32 comerciantes, quienes se dedican a la venta de frutas, verduras, juguetes, artículos electrónicos, y de limpieza, quienes piden la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

El líder del movimiento, Carlos Mayo Mauricio mencionó que no se les ha informado sobre la razón por la que les retiraron los permisos que ya tenían, pues argumentó que en esa zona donde se instalan no obstaculizan el paso y no hacen daño a nadie.

Los comerciantes se instalan a un costado de la banqueta de la calle Florencio Villarreal, en el área que se ocupa habitualmente para que se estacionen los vehículos.

De ese lugar, ya han sido desalojados entre marzo y abril, y hace un mes, los vendedores se volvieron a instalar, por lo que comenzaron a recibir amenazas de que serían desalojados.

Mayo Mauricio señaló que los comerciantes únicamente quieren vender sus productos para llevar el sustento a sus familias, ya que en muchos casos ellos son las cabezas de familia.