Colonias de Chilpancingo incomunicadas por obras abandonadas

Familias que habitan colonias del oriente de la capital denunciaron que desde hace un mes se encuentran incomunicados porque la única vialidad por la que se puede acceder a los asentamientos fue abierta para introducir nueva tubería y desde hace dos semanas que los trabajadores se retiraron y no se avanza.

Colonias como la Florida, Ampliación Florida, Ricardo Flores Magón, Ahuiyuco y PRT, cuyo acceso inicia en la calle Paraíso, frente al cuartel de la Policía Preventiva, de la colonia Alianza Popular, denunciaron que la obra se realiza sin una planeación y sin ofrecer una vía alterna para que quienes habitan en la parte alta puedan subir con los vehículos,

Daniel Molina Castro quien habita en la colonia Florita, informó que desde mediados de julio, trabajadores del Ayuntamiento abrieron unos 30 metros de la red del drenaje para realizar supuestas reparaciones y dejaron las zanjas abiertas, por lo que es imposible que los autos puedan pasar.

Lee también: Parque Lineal Huacapa, un verdadero elefante blanco

“Nomás abrieron” y ahí dejaron la obra abandonada, “y ya llevan más de tres semanas que iniciaron los trabajos y los encargados van cuando quieren”, mientras tanto, los vecinos “estamos atrapados”, sin poder salir en vehículos, y si lo hacemos caminando corremos el riesgo de resbalar por el lodo liso y caer al fondo de la zanja abierta”.

Hace falta pavimentación en varias vialidades. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Los quejosos indicaron que abrir la zanja se hizo muy rápido, pero después solo andan unos cuantos trabajadores que no avanzan.

“Ya no hacen caso de terminar, se pasan días de no ir a trabajar y el ingeniero viene cuando quiere, la verdad cuando llueve no podemos salir porque nos da miedo de caer, ya que tenemos que brincar la zanja”, dijo la señora María Yolanda.

Resaltaron que algunos vecinos se han aventurado a utilizar una brecha pedregosa y accidentada para bajar por una calle estrecha de la colonia Atlitenco Oriente y llegar al antiguo libramiento a Tixtla, en el Cuartel de la Policía Municipal.

Contaron que el problema se les complica porque la brecha es de terracería y con las lluvias se pone intransitable, en tanto que en la noche tienen que pasar por una zona despoblada y temen ser víctimas de la delincuencia.