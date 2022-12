Colectivos de desaparecidos reclaman aprobar Ley Estatal de Desaparición

Miembros del colectivo de familiares de desaparecidos, "Guadalupe Rodríguez Narciso", exigieron al Congreso del Estado que agilice el proceso de aprobación de la Ley Estatal de Desaparición, con a que se resolverán algunos temas que tiene que ver con las obligaciones y derechos de los desaparecidos y sus familias.

Beatriz Adriana Rivera Martínez, quien desde hace años busca a su esposo, Jesús Álvarez Gil, indicó que en el Congreso del estado les han informado que la iniciativa de ley se encuentra en la comisión dictaminadora en espera de que sea turnada al pleno para su aprobación, por ello confían en que durante el 2023 se podría realizar esta aprobación.

La mujer criticó que los diputados se encuentren de vacaciones cuando existen temas tan importantes de atender como lo es esta iniciativa de ley que vendría a homologar con la ley nacional, que fue aprobada hace al menos 3 años y en el estado no se ha modificado la ley para homologar criterios.

Esta ley atenderá temas que tiene que ver con el trabajo de las personas que se encuentren en calidad de desaparecidos, temas con las cuentas bancarias, y otras obligaciones y derechos que tiene las víctimas de desaparición forzada.

Por otra parte la miembro del colectivo, denunció negligencia en la atención que les brinda la Comisión Estatal de Víctimas, a donde hace unos días solicitaron apoyo psicológico para uno de sus compañeros, sin embargo en la oficina les dijeron que no había atención porque se encuentran de vacaciones.

"Nosotros no podemos tener vacaciones, y menos en esta temporada en la que se agudiza el sentimiento de nostalgia ante la ausencia de nuestros familiares, además de que el tema de apoyo psicológico no puede esperar".

Resaltó que logró comunicarse con la titular de la Comisión y así se buscó la forma de que se atendiera el requerimiento de atención, y su compañero pudo recibir la atención psicológica.

"Lamentablemente vemos que no hay atención, en ninguno de los ámbitos, los diputados estarán festejando, los funcionarios igual, y las víctimas de desaparición, seguimos demandando que se hagan las búsquedas".

100 cuerpos recuperados

En el tema de los resultados que han tenido en los procesos de búsqueda en fosas, la mujer explicó que han sido más de 100 cuerpos que han rescatado a partir del 2019 que iniciaron las búsquedas, "La comisión de atención a búsquedas no tiene recursos para apoyarnos, no tiene herramientas, no tiene maquinaria, geolocalizadores, es más ni siquiera tiene vehículos para acompañarnos".

Agregó que de los 100 cuerpos recuperados al menos 6 se han entregado a sus familiares que eran parte del colectivo "Guadalupe Rodríguez Narciso", en este tenor también exigió que se cree un Registro Nacional de Perfiles Genético de las Víctimas de Desaparición Forzada y sus familiares, de tal manera que ello pueda ayudar a identificar restos humanos al hacer comparativos genéticos.