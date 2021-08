Colectivos de búsqueda de desaparecidos denuncian olvido del gobierno federal

Para los colectivos de familiares de desaparecidos la llegada de Andrés Manuel López Obrador hace tres años significó una esperanza de que las cosas podrían cambiar, con referencia a lo que vivieron en el gobierno anterior y habría apoyo y ayuda para que se buscaran y se hiciera justicia para quienes han estado en calidad de desaparecidos, algunos hasta por una década, sin embargo el trato que han recibido no dista mucho de lo que fue el anterior gobierno, indicó que presidente de desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro.

Agregó que a propuesta del presidente a nivel federal se creó la Comisión de Búsqueda de Persona, pero en lo que lleva funcionando en el municipio de Chilapa no se ha logrado encontrar a ninguno de los desaparecidos, “bueno no ha logrado encontrar ni a los familiares porque hasta el momento no hemos tenido ni un contacto con ellos”.

Díaz Navarro, recordó que en la última visita que hizo el presidente a Chilapa un grupo de familiares se le acercó para pedirle ayuda y amablemente les dijo que sí, que tendrían respaldo y que la oficina de Alejandro Encinas se comunicaría con ellos, pero hasta el momento nadie ha llamado, nadie ha regresado a Chilapa y las desapariciones siguen ocurriendo”.

En el municipio de Chilapa la organización que dirige Díaz Navarro ha documentado más de 500 casos desde el año 2007 a la fecha que, “además tenemos un sub registro porque existen muchas familias que tras la desaparición decidieron salir del municipio por miedo, y ahora están regresando a buscar”.

Destacó que en su momento las desapariciones fueron atribuidas al grupo delictivo que se conoció como "los Rojos", pero este fue desmantelado totalmente y los que tiene el control actualmente son “los Ardillos”, que siguen cometiendo desapariciones y asesinatos.

“En lo que va del presente año tenemos al menos 15 casos no sólo de Chilapa también de otros municipios hermanos como Mochitlán y Quechultenango".

El profesor Díaz Navarro indicó que los colectivos en este momento se encuentran de luto por la pérdida de una compañera de lucha y dolor, “falleció la compañera Guadalupe Gutiérrez Narciso, quien por siete años luchó sin descanso y alzó la voz al más alto nivel para saber qué pasó con su hijo, pero murió el sábado sin haber podido localizarlo”-.

Lamentablemente su historia es la de cientos de personas que hemos sido víctimas y tenemos que seguir luchando porque en el actual gobierno mucho se ha hablado de la pacificación, pero hasta el momento no han dicho nada en justicia para las víctimas.