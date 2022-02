Colaborarán los 6 campus del Tecnológico en Guerrero

Con el fin de fomentar el desarrollo de políticas públicas que beneficien a la población, el gobierno del estado sign ó un convenio de colaboración con los seis campus del Instituto Tecnológico Nacional que existen en el territorio guerrerense,

El acto se desarrolló con la presencia de la directora general de Administración, Alicia Ventura Juárez y la titular de Desarrollo Personal, Celia Cascarrabias Loza , quienes representaron al gobierno del estado, en este acto donde jugarán un papel central los estudiantes.

Los directores y los directores de los Tecnológicos Nacional de México campus Acapulco, Ciudad Altamirano, Chilpancingo, Costa Grande, Iguala y San Marcos , son los que van a colaborar en materia de servicio social y otro de residencias profesionales que permitirán que sus estudiantes lo puedan realizar en cualquier oficina del gobierno del estado de Guerrero.

Ahí se explicó que los estudiantes del Tecnológico Nacional de México están obligados a prestar 480 horas de servicios en un periodo no menor a 6 meses y atendiendo al menos 4 horas diarias, en beneficio de una instancia gubernamental poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el aula . También de manera obligada con sus conocimientos profesionales tienen que apoyar a la solución de un problema planteado por alguna empresa o instancia gubernamental el cual tendrán que resolver en un período de 520 horas en un tiempo no menor a 4 meses y no mayor a 6 meses.

Los estudiantes de los seis campus federales podrán contribuir de manera profesional a resolver planteamientos de las diversas oficinas del gobierno. /Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco.

Por lo que las dos funcionarias procedieron a la firma de los convenios con los directores de los Tecnológicos, Salvador Herrera Soriano , campus Acapulco, Areli Bárcenas Nava , campus Iguala; Margarita Ramírez Bravo , plantel Costa Grande; César del Ángel Rodríguez Torres, campus Ciudad Altamirano y Jorge Federico López Miranda, campus San Marcos, quienes les expusieron la oferta educativa que cada uno de sus plantes oferta y las áreas de oportunidades para que sus estudiantes participen de manera activa en todas las regiones del estado

Una vez que se construyó el convenio, la directora Alicia Ventura Suarez, reconoció el gran potencial de los tecnológicos del estado en apoyar y participar con sus conocimientos en la solución de problemas y el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la población guerrerense.

Hizo hincapié en que los estudiantes de los seis campus federales podrán contribuir de manera profesional a resolver planteamientos de las diversas oficinas del gobierno de Guerrero al interior del estado.