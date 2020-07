CNTE iniciará clases cuando el semáforo epidemiológico pase a verde

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que no van a iniciar el año lectivo, si no está el semáforo en verde y exigirán que se garantice la salud de los alumnos, de los padres de familia y del propio maestro, ante el aumento exponencial de la pandemia del coronavirus.

Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa virtual que ofrecieron diversos representantes de la CNTE, entre estos los de los estados del sur del país, incluido Guerrero, quienes coincidieron que ven muy complicado el inicio presencial del ciclo escolar 2020-2021, debido a que hay carencias de todo tipo.

En el caso particular de este estado suriano, Arcángel Ramírez Perulero, de la sección 14, refirió que, los problemas son más visibles en las comunidades rurales de Guerrero, en donde no hay agua potable y no se cuenta con recursos para la compra de los artículos para realizar la sanitización de las escuelas.

Otro factor que les impide cumplir con el proceso de educación a distancia, es que hay carencias de la infraestructura tecnológica, como computadoras o teléfonos celulares, pero lo que más preocupa es que existen municipios en donde no hay servicio de internet y comunidades que ni luz tienen.

Por lo tanto, el inicio del ciclo escolar híbrido que propone el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, se ve complicado, debido a que no se cuentan con las herramientas tecnológicas para hacerlo y a esto hay que agregar que no se ha logrado doblar la curva de contagios del Covid-19.

Ramírez Perulero aclaro que la CNTE no se opone a cumplir con el proceso educativo, pero sí exige que se garantice las condiciones de trabajo y que no pongan en riesgo la salud de los educandos, por lo que solo regresaran a los planteles escolares si el semáforo epidemiológico está en verde y con grupos reducidos.