CIPOG advierte bloqueos en Chilapa y Tlapa en demanda de seguridad

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) advirtió que realizará bloqueos carreteros en Chilapa, Tlapa y Juan R. Escudero en caso de que las autoridades de gobierno se nieguen a atender su demanda en materia de seguridad.

El llamado del Consejo es dirigido hacia la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

El mensaje es que acudan antes del 17 de diciembre a la comunidad de Alcozacán para un encuentro, y recalcan que de no hacerlo bloquearán diversas carreteras.

En la última visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Chilapa, este fue increpado por integrantes del CIPOG, quienes le exigieron condiciones de seguridad para sus comunidades ante la constante incursión del grupo criminal de Los Ardillos.

Días después de expresarle sus demandas a López Obrador, tres de sus integrantes, Moisés Cuapipistenco, Adán Linares y Guillermo Hilario Morales, fueron asesinados en Chilapa.

“No es posible que nos tengan en el olvido, que no representemos nada para los malos gobiernos, sólo morimos asesinados y no pasa nada, no hay detenciones, no hay culpables, no hay investigaciones, no hay verdad y justicia y eso no lo vamos a permitir”, sostuvo el CIPOG-EZ.