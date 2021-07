Cifras irreales y engañosas de feminicidios en Guerrero, consideran organizaciones

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres consideraron engañosas y alejadas de la realidad las cifras que oficialmente ha dado a conocer el gobierno del estado en torno al feminicidio, que nos ha sacado de tener los primeros lugares a nivel nacional para establecernos en el sitio 29.

Las mujeres que están convocando a participar en la quinta asamblea estatal feminista, indicaron que las cifras son irreales porque las autoridades están catalogando los feminicidios como asesinatos, pasando por alto el protocolo que establece que todo asesinato de mujeres debe iniciar como feminicidio, “basta sólo ver los medios de comunicación para darse cuenta que todos los días se tiene casos de crímenes de mujeres”, señaló María luisa Garfias Marín quien es miembro de este movimiento.

La mujer estableció que los días 31 de julio y 01 de agosto se llevará a cabo la 5ta Asamblea Feminista de Guerrero con la que pretenden articular un movimiento del que surjan propuestas para llevárselas a los gobernantes y que lleven a establecer políticas públicas que realmente beneficien a las mujeres y que se apliquen de forma correcta.

Sobre las cifras de feminicidios las mujeres indicaron que lo dado a conocer a través de la Secretaría de la Mujer, que dirige Mayra Martínez Pineda, es una farsa y Guerrero realmente no pasó del lugar 27 al 29 en índices de feminicidios, y mucho menos se encuentra por debajo de la media nacional.

“Los índices disminuyen porque los casos no se denuncian, no se abren carpetas de investigación y las pocas que llegan ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no se investigan”.

Recordó el oprobioso caso del crimen cometido hace unos días en el municipio de Tixtla en el que se asesinó a una trabajadora del sal salud de ese municipio.

Refirió que la secretaria de la mujer, Mayra Martínez, también ha informado que se está atendiendo la problemática con los matrimonios de menores forzados en la Región de La Montaña, pero esto es falso, y persiste la comercialización de las relaciones de pareja entre menores de edad.