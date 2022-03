Cierran trabajadores el hospital General de Tecpan de Galeana

Empleados del hospital general de Tecpan de Galeana cerraron el acceso a esta clínica en protesta por la designación de Ignacio Lacunza de la Cruz como director del nosocomio.

Los inconformes encabezados por el delegado Alejandro Rosario Cruz, se apostaron en la entrada del hospital y exigieron que se ha ratificado como director el doctor Luis Antonio Rosales.

Médicos, enfermeras personal administrativo, dejaron sin atención a los pacientes que llegaban al hospital de Tecpan de Galeana y que demandaban servicios médicos.

Los manifestantes advierten que no regresarán a laborar sí no dan marcha atrás al nombramiento the director al médico Ignacio Lacunza de la Cruz.

La reja de acceso en el hospital de Tecpan de Galeana fue cerrada con una cadena y candado y no se permite el acceso a ninguna persona.