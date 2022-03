Cierran accesos al ayuntamiento de Tixtla

Ex empleados del ayuntamiento de Tixtla tomaron el palacio municipal en protesta por los despidos injustificados que realizó la administración que preside el alcalde Moisés González Cabañas.

Cerca de las ocho de la mañana, arribaron al inmueble edilicio donde colocaron algunas pancartas y obstruyeron el acceso a los trabajadores de las distintas áreas del municipio.

Los inconformes demandan una mesa de trabajo con el alcalde emanado de las filas de Morena a quien le exigen ser reinstalados en las áreas operativas de las que fueron despedidos de manera injustificada.

El grupo de manifestantes colocó pancartas en las puertas de acceso al ayuntamiento donde demandan la destitución de Alma Yadira Astudillo Rodríguez oficial mayor y la contralora Erika Vázquez Torreblanca y cuestionan “Dónde está el gobierno de diálogo”, “Basta de mentiras”, “Donde está el no mentir, no robar y no traicionar”.

Una de las quejosas, Mónica Rodríguez, señaló que fueron despedidos de forma injustificada hace dos meses y reclaman el pago de cuatro quincenas.

Pidieron la comprensión de la ciudadanía por sus acciones debido a la toma del ayuntamiento para exigir que sean reinstalados.

Mencionaron que sigue habiendo despidos por parte del alcalde Moisés González a quien solicitaron sensibilidad porque son padres de familia y con el salario que ganan mantienen a su familia.

Los despedidos son empleados operativos que tienen entre 6 y 23 años de antigüedad sin que los anteriores alcaldes hayan intentado correrlos por lo que cuestionan las acciones del actual primer edil de Tixtla.

Exigieron una mesa de diálogo con el alcalde González Cabañas e hicieron un llamado a la Gobernadora Evelyn Salgado, para que interceda ante las autoridades municipales y puedan ser reinstalados en sus cargos operativos.