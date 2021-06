Ciclo escolar 2020-2021 finaliza este 9 de julio en Guerrero

El ciclo escolar 2020-2021, concluye de manera oficial este 9 de julio para un millón 120 mil alumnos, por lo que iniciaron los actos de clausura en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, a partir de esta semana.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Heriberto Huicochea Vázquez, quien explicó que no se trata de ceremonias masivas de clausura de fin del año lectivo, sino que se realizan de manera paulatina "aunque oficialmente no está autorizado". Estado La CETEG no está en la cerrazón de regresar a clases presenciales: Adolfina Bautista

Sin embargo, refirió que debido a la complejidad de la situación derivada por la pandemia del Covid-19, se permitió que en algunas escuelas culminen el ciclo escolar, obviamente, cuidando todos los protocolos sanitarios y evitando aglomeraciones.

El responsable de la educación en este estado suriano, Huicochea Vázquez, indicó que, para cumplir con los tiempos que marca el calendario escolar, se distribuyeron las boletas y certificados, al cien por ciento a todos los planteles escolares, por lo que no tendrán ningún problema para cumplir con la entrega de la documentación.

Aclaró, que es fundamental informar, que en el caso de los alumnos del nivel medio superior y superior, tienen otro calendario de finalización del ciclo escolar, por lo son las escuelas del sistema básico los que han estado adelantando las ceremonias de clausura

Anunció que, la próxima semana sostendrá una reunión de trabajo, para evaluar el ciclo escolar que termina y preparar el plan de estudios correspondiente al año lectivo 2021-2022, en el que se contempla poder regresar a clases presenciales.