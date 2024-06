Chilpancingo, sin muertes por dengue en lo que va del año

En el municipio de Chilpancingo no se tiene reporte de ninguna persona fallecida por contagio de dengue, así lo informó el director de Salud Municipal, Marco Antonio Moreno Abarca, quien agregó que en lo que va de 2024 se han registrado 173 casos confirmados de la enfermedad.

De acuerdo con el funcionario municipal, en Chilpancingo se ha tenido una campaña permanente de atención focalizada, es decir que si se tiene reporte de que en una colonia hubo un caso de dengue se realiza una nebulización para evitar que los moscos propaguen el virus.

Moreno Abarca estableció que el número de casos reales podría ser mayor debido a que se ha detectado que médicos que atienden en consultorios particulares no reportan los casos de dengue a la Jurisdicción Sanitaria como es su obligación, “entonces si ellos no informan de manera oportuna, no se envían las brigadas para realizar la contención”.

Explicó que de manera estacional en la temporada de lluvias siempre crece el número de contagios, por eso es necesario que la población participe para evitar la reproducción del mosco evitando tener cacharros o cosas que pudieran almacenar agua en la que se reproduzca el mosco transmisor.

El funcionario llamó a la población que tenga síntomas de la enfermedad a que aún cuando se atienda con un médico particular, acuda al centro de salud a informar de su caso, de esta manea se podrán realizar las acciones de prevención y contención de los contagios.

Cabe señalar que en días recientes el secretario de Salud de Acapulco aseguró que en ese municipio se han cuantificado por lo menos 13 fallecimientos pode dengue y en el municipio de Teloloapan el alcalde aseguró que cinco personas han fallecido por esta enfermedad, sin embargo, la dirección general de Epidemiología sólo confirma la muerte de ocho personas en todo Guerrero, de las que ninguna ha sido en Chilpancingo.