Chilpancingo normaliza servico en el transporte público

Más de la mitad de las unidades de transporte público tanto de urvan como de taxi regresaron este jueves a la actividad de manera normal en Chilpancingo, con ello la actividad prácticamente ha regresado a la normalidad, únicamente el sector educativo no ha regresado a la actividad presencial, siguen en clases en línea.

El servicio de transporte en algunas rutas como la de la colonia Izazaga, donde asesinaron a un chofer el pasado lunes, sigue con el servicio de Urvan suspendido pero los taxis en este lugar funcionan de manera normal.

En las escuelas de la todos los niveles, se estableció como fecha de regreso a laborar el próximo lunes 19 de febrero, obvio si no sucede algo que en alguna medida ponga en riesgo a los trabajadores de la educación o a los alumnos de los planteles educativos.

Lee también: Reactiva en su totalidad transporte foráneo en Chilpancingo

En el palacio de gobierno la dirigencia de la Sección Séptima, Jazmín Acosta González, emitió una circular en la que estableció que todos los trabajadores deberían regresar a la actividad normal en virtud de que ya se regularizó el servicio de transporte.

En el caso de los trabajadores del estado el regreso no fue al cien por ciento debido a que al conmemorarse este 15 de febrero el día de la mujer mexicana todas las personas del sexo femenino fueron beneficiadas con un día de asueto.

“Estoy desesperado, me quedé sin un peso, tuve que conseguir para poder pagar la comida de la familia y ahorita no ha salido ni para la cuenta porque hay poca gente en la calle” señaló un chofer de Urvan de la ruta de los Ángeles.

Unidades de transporte retomaron actividades en Chilpancingo, Guerrero, tras ataques de la delincuencia. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Explicó que salieron a trabajar con mucho miedo porque la mayoría de los choferes que fueron privados de la vida no tenían un antecedente de que anduvieran enrolados con personas dedicadas a la delincuencia, “hoy les toco a ellos pero mañana podría ser cualquiera de nosotros, y no debemos nada, no tenemos problemas con nadie, y si trabajamos aquí es porque a esto le apostamos desde que estaba chavo”.

Policiaca Matan a un chofer de urvan y una pasajera resulta herida en Iguala

De acuerdo con las autoridades en Chilpancingo circulan mil 600 unidades de transporte, que brindar servicio a más de 600 colonias de la capital y en ellas se transportan más de 50 mil personas diariamente.

Las autoridades han reforzado la seguridad con 600 elementos que incluyen personal de la policía estatal, del ejército y de la Guardia nacional, además de personal de la policía ministerial y de la municipal que están sumados en recorridos por calles de la ciudad.

En el caso del Ejército y Guardia Nacional han instalado bases de operaciones para mantener puntos de revisión de vehículos en busca de drogas, armas y cualquier cosa ilegal.