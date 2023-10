Chiapas, Veracruz y Guerrero, con más casos de cardiopatías congénitas

La Secretaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología, Lourdes Figueiras Graillet, dio a conocer que Chiapas, Veracruz y Guerrero son las entidades que tienen más casos de cardiopatías congénitas, que son defectos de nacimiento de los niños y que si no se atienden a tiempo y adecuadamente pueden fallecer en la infancia temprana y no alcanzan la edad adulta.

En entrevista, luego de anunciar el XXXIII Congreso Mexicano de Cardiología, que se realizará del 31 de octubre al 3 de noviembre en Acapulco, Lourdes Figueiras mencionó que el factor pobreza es más importante en algunas enfermedades porque la desnutrición en la madre y algunas condiciones que están ligadas a la falta de educación tiene repercusión las cardiopatías congénitas.

“La búsqueda de la atención en padres que no tienen la educación suficiente o no tiene acceso a la salud, no buscan ayuda, el niño murió en la casa y nadie sabe porque murió el niño, estos chiquitos normalmente ni siquiera llegan al médico ya ni decir al pediatra ni cardiopediatra”.

Dijo que las cardiopatías se diagnostica de forma tardía y a nivel nacional los estados de Guerrero, Chiapas y Veracruz tienen el número más elevado y representan un problema para los cardiólogos.

“Es una preocupación a nivel nacional porque los chiquitos no llegan muchas veces a buscar ayuda médica, son chiquitos de una comunidad a que llegue al cardiólogo, el camino es mucho muy largo y mucho de ellos fallecen en el camino, no tenemos cifras reales porque muchas muertes no están documentadas como tal, hay niños que dereferecia sabemos que nacieron con un problema cardiaco pero nunca llegaron a diagnosticaron”.

Mencionó que pequeñitos que tienen tres o cinco años han estado dando vueltas y no se operan y cuando llegan a la cirugía ya es muy tarde, y uno de ellos lamentablemente muere.

El presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, Jorge Eduardo Cossío dijo que cada año mueren 18 millones de personas en el mundo por enfermedad del corazón, por ello la importancia de trabajar en estrategias como Corazón Guerrero, que impulsa esta agrupación a su cargo.

A su vez, la Secretaría de Salud en el estado, Aidé Ibarez Castro reconoció la disposición de la Sociedad Mexicana de Cardiología para trabajar en coordinación con la dependencia a su cargo para atender un grave problema de salud como son las malformaciones congénitas en niños guerrerenses.

“Tenemos hasta este momento registrados 32 niños, en una plataforma donde todas las unidades médicas, mil 38 Centros de Salud y los Hospitales de Segundo Nivel están para que se registre cualquier niño que tenga un síntoma cardiaco sospechoso de esta patología pueda registrarse con todos sus datos que se requieren”, indicó la funcionaria.