Cetegistas vandalizan oficinas educativas en exigencia de recontratación

Miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del estado de Guerrero (CETEG), vandalizaron las instalaciones de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM), a la que demandan renovar el contrato de mil 700 maestros que el año escolar pasado prestaron servicio en el esquema de cobro por recibo de honorarios, mismos que en este momento se encuentran en calidad de desempleados.

Los cetegistas acompañaron a los docentes que realizaron pintas en las oficinas de la UESICAMM y golpearon el portón de acceso a las instalaciones, mismo que quedó muy dañado y estuvo a punto de ser derribado.

Desde la semana pasada los maestros de contrato han venido realizando manifestaciones en esta capital para demandar que se les renueven los contratos, sin embargo la Secretaría de Educación ha dicho que en este momento no son necesarios sus servicios debido a que por la pandemia no pueden ir a las aulas, por ello les han ofrecido que sus contratos se renovarán en los próximos meses y sería escalonado de septiembre a noviembre.

La propuesta de la SEG ha sido rechazada por los cetegistas quienes argumentan que se trata de un atentado contra la educación de más de 50 mil niños que son los que atienden estos mil 700 maestros.

Incluso los cetegistas han destacado que su reclamo podría resolverse con la recontratación de 150 docentes que son los que se agrupan en esta expresión magisterial, sin embargo la demanda es que se recontrate a los mil 700 trabajadores porque todos son docentes que tiene grupos a su cargo y estos se encuentran sin apoyo educativo en este momento.

Los cetegistas resaltaron que los maestros de contrato son los que se encuentran en las comunidades más apartadas donde no hay cobertura de internet, los canales de televisión no se ven e incluso en muchos no hay ni energía eléctrica, por ello los docentes han buscado formas de ir a las comunidades a dejar tareas, por ello la única posibilidad de que tengan educación son estrategias que los docentes han logrado yendo a los pueblos a dejar y revisar tareas.