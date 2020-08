Cetegistas denuncian presunta negligencia médica

Trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero tomaron las oficinas de la Secretaría de Salud para exigir que se atienda a la hija de una de sus compañeras que presenta una hemorragia cerebral y desde el pasado miércoles se recomendó trasladara a un hospital de tercer nivel en la ciudad de México pero le han negado el servicio de ambulancia.

La dirigente de la delegación sindical de la CETEG en las oficinas centrales, Reina Bello de Jesús, indicó que mientras los maestros se manifestaban en las oficinas centrales de Salud, la paciente entro en crisis por la hemorragia y perdió el conocimiento, por lo que se teme que pudiera perder la vida.

“Nosotros acusamos de negligencia médica al director del hospital que es quien se ha negado a proporcionar el apoyo de ambulancia para poder llevar a la paciente a la ciudad de México a que se le practique una intervención quirúrgica”.

Refirió que aquí en Chilpancingo un neurólogo recomendó desde el viernes que la joven fuera trasladada a la ciudad de México, y le dio 24 horas para que se hiciera el movimiento antes de que el daño pudiera ser irreversible, sin embargo pro el burocratismo y la negligencia del director, se ha negado el servicio de ambulancia y la joven se encuentra a cada momento más grave.

“Aquí en Chilpancingo no se tiene especialistas, no hay medicamentos, no hay infraestructura para atender un problema como el que presenta la hija de nuestra compañera por eso la necesidad de trasladara a un hospital de tercer nivel”

Los cetegistas revelaron se comunicó con ellos el titular de la Secretaría de Salud Carlos de la Peña Pintos, pero lamentablemente lo hizo sólo para tratar de justificar la situación, asegurando que él desconocía de la situación que se tiene en el hospital y ofreció intervenir para resolver el problema en poco tiempo.

“Nosotros le exigimos que se ponga a trabajar que el responsable de la salud en Guerrero no puede justificarse diciendo que desconcoe como está el sistema de salud en Guerrero, esto que está pasando ocurre todos los días con jóvenes, con niños con ancianos que requieren de atención y no la reciben pro funcionarios mediocres como el director del hospital Raymundo Abarca Alarcón”, indicó Reina Bello.