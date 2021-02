Cetegistas amenazan con protestar en visita de AMLO a Iguala

Maestros afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación lanzaron huevos al edificio del Congreso del Estado y anunciaron protestas en la ciudad de Iguala en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello para exigir que se deroguen las reformas que promovió el anterior presidente Enrique Peña Nieto y que a los jubilados se les pague en salarios mínimos y no en UMAS.

Los cetegistas indicaron que este miércoles se trasladarán contingentes a la ciudad de Iguala a realizar actividades para tratar de llegar hasta el presidente y entregarle un documento en el que se establecen cuatro puntos que se demandan a López Obrador. Local Amas de casa hacen milagros para comer con mil pesos a la semana

“El primer punto es que se abroguen al 100 por ciento las reformas educativas que promovió el ex presidente Peña Nieto, ese fue un compromiso de campaña de López Obrador, que en un mes habría de quitarlas todas y ya tenemos dos años esperando”, señaló el profesor Víctor Bartolo de la Cruz, quien es miembro de la Comisión de Educación de la Ceteg.

Otro punto que se demandará al presidente es la reforma a la ley del ISSSTE, para que se regrese la edad laboral que fue incrementada con Peña Nieto, también se incluye en el pliego de demandas que las jubilaciones no se tasen en base a unidades de Medida de Actualización (Umas) porque eso quita percepción a los maestros que ya trabajaron más de 30 años en la labor educativa.

“La Unidad de Medida está en 84 pesos mientras que el salario mínimo en 144, eso es lo que afecta a los maestros que reciben una pensión menor a la que legalmente les corresponde”.

El cuarto punto es que el gobierno federal reconozca a 4 mil 832 trabajadores que actualmente se desempeñan con plazas que la federación no reconoce y aunque les han pagado sus salarios hay prestaciones a las que no pueden acceder por no estar registrados en la nómina federal.

Los cetegistas este martes fueron al Congreso del Estado ahí se manifestaron realizando pintas y lanzaron huevos contra las paredes del edificio, ahí reprocharon que los legisladores no hayan intervenido para defender los derechos laborales del magisterio.

“Venimos a mostrar nuestra inconformidad al Congreso del estado porque ellos no pudieron ayudar en la aprobación el 17 de febrero en la Suprema Corte de Justicia, sobre la ley de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un tabulador donde se paga al maestro pensionado en 84 pesos diarios, cuando el salario mínimo es 144”.