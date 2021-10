Centralizar energías limpias en CFE elevará costos de minería: Especialista

Patricia Vivar Zirate, abogada especialista en derecho minero y con 20 años de experiencia en el sector, advirtió que la Reforma Energética tendrá un impacto negativo para la minería y el centralizar las energías renovables en la CFE elevará los costos de producción.

Al participar con el tema de la Reforma Eléctrica y sus implicaciones al sector minero en la XXXIV Convención Internacional de Minería, la especialista comentó que hay muchas empresas mineras que hoy por hoy generan su propia energía a través de sus molinos, energía eólica y energía solar para sus propios proyectos y a las comunidades en donde están ubicados.

Señaló que el hecho de que la generación de electricidad también se centralice en la CFE, pues no es una buena noticia porque eleva los costos de producción de las mineras y va a impedir o frenar el incentivo que tenían las empresas para generar este tipo de energías limpias y renovables.

Comentó que en el 2019 al 2020 se incrementó de manera considerable el uso de energías renovables en los proyectos mineros y pasó del 14% en el 2019 al 31% en el 2020, esto de acuerdo al último informe de sustentabilidad de la Cámara minera.

“Todas las industrias sin duda alguna tienen un impacto con la reforma energética y no es positivo en ningún caso y más allá de desmotivar el sector privado o la libre competencia, me parece que no podemos dejar de lado el hecho de que ya podemos seguir generando electricidad por medios convencionales y tradicionales a través de combustibles fósiles”.

Refirió que la transición energética, es precisamente eso cambiar el uso de combustible de hidrocarburos a energías limpias sustentables.

“El gobierno quien cuenta con todo el apoyo del sector privado debe utilizarlo de manera positiva y definitivamente el gobierno necesita el apoyo al sector privado para seguir generando electricidad a bajos costos, que es lo que en un principio la reforma pretende generar”.

Vivar Zirate, no descartó que amparos y demandas, en caso de aprobarse la reforma energética, sobre todo por la inversión que ya han hecho muchas empresas para la generación de su propia electricidad para disminuir los costos que maneja la CFE.

“El estado de derecho debe de prevalecer y para que existe el estado de derecho pues a veces hay que elegir el camino judicial”, señaló.

Dijo que con la Reforma Energética, es lo que buscan que la CFE sea quien controle la generación y la reventa y distribución de la energía eléctrica.

“Hoy por hoy con una economía como la que estamos viviendo y más la economía post pandemia pues yo diría que el hecho de que una persona concentra en la generación, distribución y decide el precio final de venta de la energía eléctrica pues se considera un monopolio de facto”.

Vivar Zirate no descartó que amparos y demandas. / Adriana Covarubias | El Sol de Acapulco

Dijo Patricia Vivar Zirate, abogada especialista en derecho minero, que ahora antes de pensar en invertir en el sector privado eléctrico en México, pues mejor voltearán a ver otros mercados, “no sé que está en la mente de los inversionistas pero a mí la verdad no me gustaría llegar a un mercado que ya está topado diciendo hasta aquí vas a llegar y además la energía me la vas a vender pues yo creo que de alguna manera no es una buena noticia”.

Recordó que la iniciativa se presentó el 30 de septiembre y se debe de participar en todos los foros para cabildear e impedir que la reforma o la propuesta de la iniciativa de la reforma energética pase.

Dijo que más allá de los mecanismos legales que pudieran implementarse, el mensaje que se envía no es benéfico para ese tipo de país o el extranjero, “no es una buena señal, la confianza es bien difícil de recuperar, bien difícil de construir y por supuesto que se pierde con ese tipo de mensajes o discursos que no nos ayudan en nada”.