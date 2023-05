Ceniza del Popocatépetl no llega a Guerrero: Protección Civil

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, aseguró que en los límites de Guerrero y Puebla no hay caída de cenizas por el volcán Popocatépetl.

Dijo que junto con meteorólogos de la dependencia a su cargo y de la Conafor han monitoreo la caída de ceniza y los vientos han sido favorables para Guerrero porque el polvo gris se ha dirigido al norte del volcán y no hacía el sur.

“No habido cambios en la dirección del viento; hemos estado en contacto con los meteorólogos que están monitoreando y nos dicen que no, que no hay afortunadamente caída de cenizas en ninguno de los municipios cercanos al estado de Puebla”.

Añadió que en la región Norte, cercana a los municipios de Taxco, Buenavista de Cuéllar y Huitzuco, no se tiene reporte de cenizas y tampoco en la zonas del municipio de La montaña como Xochihuehuetlán y Olinalá.

Recordó que en el 2019 en el municipio de Buenavista de Cuéllar, en la comunidad del Zapote, cayó cenizas del volcán, pero hasta el momento no habido y los vientos son favorables para Guerrero.

El titular de Proteccion Civil dijo que están atentos al monitoreo porque el viento puede cambiar para así poder emitir boletines.

El volcán continúa registrando exhalaciones que mantienen en alerta a varios estados colindantes. /Foto: Cuartoscuro.

“ Es importante que en caso de que se presentara esa situación, que las personas sepan que no deben de salir de casa para no respirar mayor cantidad de partículas de ceniza y no hacer ninguna actividad al aire libre porque también es de riesgo sobre todo para adultos mayores y niños pequeños”.

Dijo que en caso de qué caigan cenizas en los límites de Guerrero, las personas deben de permanecer en casa y no usar vehículos porque se puede perder el control en el pavimento; “es muy resbaladizo y hay que circular hasta que se retiren esas partículas”.