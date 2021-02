Celebran candidatura de Mario Moreno por la coalición PRI-PRD

En un hecho histórico, la estructura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por su dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva y Evodio Velázquez Aguirre, arroparon al candidato a gobernador de Guerrero por la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos.

El acto se celebró este sábado en un salón de un hotel de Chilpancingo, en su intervención el dirigente estatal del partido del sol azteca, Alberto Catalán Bastida, sostuvo que con esta alianza no pierde la identidad su instituto político y reconoció el liderazgo de su candidato Mario Moreno Arcos, a quien le entregó un chaleco con las siglas del PRD en señal de reconocimiento como su abanderado. Local Aumento de violencia es producto del proceso electoral, afirma Adela Román

En su intervención Evodio Velázquez, dijo que estaba dando la cara y a nombre de miles de guerrerenses estaba cumpliendo con su palabra empeñada de sumarse al proyecto de Mario Moreno Arcos, al tiempo que reveló que no se fue con el canto de las sirenas "no tienen idea de cuántos me hablaron, pero nunca tuve la intención dejar la PRD, es un partido que amo y al que le debo todo lo que yo soy".

Al mismo tiempo aclaró que no es un cheque en blanco el que entrega, pidió a Moreno Arcos que aplique los principios de su partido en su proyecto de gobierno, con el compromiso de gobernar para todos y le confirmó que lo acompañara en sus recorridos que hará por todo el estado.

A su vez, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, admitió que es la primera vez que llevarán a un candidato que no es de su partido y emana de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la figura de Mario Moreno Arcos, pero es por el bien de Guerrero y de los guerrerenses.

Hizo un reconocimiento a la madurez política de Evodio Velázquez Aguirre por renunciar a sus aspiraciones y sumarse a este gran proyecto, por eso convocó a todo el perredismo a sumarse a esta gran alianza, para ganar Guerrero con su candidato Mario Moreno Arcos.

Justificó que esta gran alianza nace para no permitir que el gobierno federal siga llevando al abismo y a la catástrofe, al país, por eso también es necesario impedir que a este estado suriano lleguen los incapaces, los que no saben gobernar y que los desprestigiados gobiernen.

Tambien le envió un mensaje a ese que le dicen "toro sin cerca, ahora es un buey acorralado, cuestionado desde su propio partido y de las diferentes sectores de la sociedad, a pesar de que es un defendido desde la presidencia quien sabe que pacto tienen, pero le vamos a ganar", apuntó.

Por su parte, el candidato de la coalición PRI-PRD, Moreno Arcos, al dirigirse ante el perredismo nacional y estatal, asumió el compromiso de que van a tener gobernador y otro compromiso fue ante las mujeres, para presentar su 3 de 3, a quien les pidió que lo acompañen.

A Evodio Velázquez Aguirre le solicitó que se sume a esta campaña y que este encuentro marcará la ruta de la alianza que asume con responsabilidad y que trabajará hombro con hombro con toda la militancia perredista para consolidar la gobernabilidad y el desarrollo de este estado suriano.

Indicó que la alianza vino a fortalecer los lazos en la causa del esfuerzo del pueblo y aseguró que en esta alianza no habrá mezquindades, se trabajará por la generación de empleos y de fortalecimiento de la actividad del turismo, pero además de prometer que su gabinete se integrara con el 50 por ciento de mujeres "para que no me pongan puros hombres".

Vamos a una elección en donde están en riesgo los valores, por eso habrá de responder a la confianza y que sabrá escuchar, pero que además trabajara con todas y con todos. Estoy listo para encabezar el esfuerzo de todos a responder al reclamo del pueblo por nuevas oportunidades, no dádivas, precisó.

PRI y PRD se han convertido en una opción seria y van a ganar este 6 de junio, rubricó.