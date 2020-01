Celebra Miguel Torruco resultados de Guerrero en temporada decembrina

Al celebrar los buenos resultados que obtuvo Guerrero en la pasada temporada vacacional decembrina donde llegaron más de un millón 375 mil paseantes, el titular de la Secretaria de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, señaló que los buenos tiempos llegaron para Acapulco y serán para quedarse.

Durante su mensaje, en la inauguración del hotel Dreams Acapulco Resort Spa, el funcionario federal, se congratuló por la inversión que se ha dado para la remodelación de hoteles e hizo un llamado a los medios de comunicación para dar mayor importancia a las noticias positivas y las negativas dejarlas en segundo término. Estado Pide Astudillo Flores cerrar filas en materia turística

"No escupamos para el cielo, porque afecta al turismo hay que competir pero no con la sangre anuncien lo positivo, lo negativo que se diga, no se afectará la libertad de expresión pero hay que resaltar lo bueno y positivo, lo malo hay que dejarlo en segundo término", expresó.