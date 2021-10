Celebra MC anulación de elecciones en Iliatenco

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su beneplácito por ratificar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anulación de las elecciones a alcalde en el municipio de Iliatenco, pero también exigió se libere a 14 integrantes del equipo de la alcaldesa saliente, Ruperta Nicolás Hilario.

En conferencia de prensa, el coordinador estatal de MC en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, dijo que estaban satisfechos que se haya anulado el proceso electoral del 6 de junio, al confirmarse que hubo violencia de genero en contra de su candidata Nicolás Hilario, quien buscaba la reelección.

Sin embargo, también hacieron un llamado al gobierno del estado para su pronta intervención para que liberen a 14 personas que colaboraban con la presidenta municipal saliente del municipio de Iliatenco, Ruperta Nicolás, quienes fueron retenidos en el palacio municipal desde este jueves.

La diputada federal Jessica Ortega de la Cruz, al ahondar en el tema, dijo que a las 2:00 de la tarde de este 30 de septiembre, un grupo de personas impidieron que salieran del ayuntamiento a los integrantes del equipo de la alcaldesa saliente.

Aunque no identificó a las personas que están involucradas en estos hechos, si aseguró que los ex empleados municipales los tienen retenidos y no les dan ni agua, por lo que urgió la pronta intervención de las autoridades.

Al mismo tiempo reprochó que no escucharan su propuesta el gobierno del estado y ni el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez Esquivel, de integrar un Consejo Condultivo incluyente, integrado por todas las fuerzas políticas a fin de queno quedará sin autoridad el municipio de Iliatenco, en tanto se repone el proceso electoral.