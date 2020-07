Catastrófico que Guerrero regrese a semáforo rojo: Joaquín Badillo

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, consideró que sería catastrófico que la entidad regrese al color rojo en el semáforo Covid, debido a los problemas financieros por los que atraviesan las empresas.

En declaraciones vía telefónica, el dirigente empresarial consideró que la reapertura parcial de actividades no esenciales en los municipios significó un aliente para el sector productivo, ya que las deudas y compromisos con el pago de servicios e impuestos los tenía con muchos problemas financieros. Local No puede pagar el Ayuntamiento impuesto sobre la renta: Ernesto Manzano

"Vendría a ser un disparo directo al corazón de nuestra economía que de por sí es débil, invierta, hoy llena de deudas. Esto había sido visto con buenos ojos el hecho de una reapertura aunque sea parcial, vimos algunos hoteles, restaurantes, sin embargo, esto está trayendo como consecuencia mucha irresponsabilidad de muchas personas que no entendieron que la reapertura tenía que ser con todas las medidas de seguridad yo sanitarias posibles y estas no se están cumpliendo", dijo.

Badillo Escamilla reconoció que de retroce en el semáforo rojo, será necesario un nuevo confinamiento domiciliario para evitar los efectos letales del nuevo coronavirus en la ciudadanía, por lo que los exhortó a ser más responsables en su manera de salir a la calle, sobre todo acatando las recomendaciones de protección.

Agregó que muchas empresas no aguantarán un nuevo cierre de actividades no esenciales, por lo que recalcó la necesidad de que se tome enserio la urgente necesidad de disminuir los contagios para que el semáforo llegué a amarillo y no retroceda.