Casos de Covid-19 podrían ser más en Iguala, asegura alcalde

IGUALA, Gro.- La gente no entiende y no es responsable ni para cuidar su propia salud, lamentó el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, quien dijo convencido que se si se considerara todos los casos positivos de Covid-19, la cifra llegaría a 450 y no los 170 que marca la plataforma nacional.

El munícipe, explicó que, sus cálculos los basa en los números y un factor muy importante, que no se están haciendo exámenes, solo se les practica a los pacientes que están muy enfermos y graves, que arroja un resultado que no corresponde a la realidad. Local [Video] Sacerdote reta a autoridades a cerrar Iglesia

Por ejemplo, cito que, si se les sumarán a los 170 casos positivos que hay en la estadística oficial, los 42 que se detectaron en la tienda de abarrotes “El Zorro” y los que han dado positivos en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UGro), entre los que se encuentran empleados del ayuntamiento con síntomas leves o asintomáticos, serían 450 contagiados.

El edil de Iguala, Jaimes Herrera, por otro lado, anunció que pese a que el ayuntamiento tiene que cubrir sus compromisos financieros que le ha dejado la contingencia por el Covid-19, no endeudara a su gobierno y pidió a la ciudadanía pague sus contribuciones.

Señaló que es difícil para los Ayuntamientos poder acceder a una línea de crédito o préstamo, quizá Acapulco es el único que pueda hacerlo, mucho menos ahora que estamos a más de la mitad de la administración y no habría posibilidades de pagarlo, “no entraríamos en esa irresponsabilidad”.

Lamentó que la falta de compromiso de la sociedad haya frenado el desarrollo de los municipios, “vienen meses difíciles para las finanzas municipales y para poder salir de los compromisos económicos, los burócratas federales, estatales y municipales no tenían por qué dejar de pagar sus servicios porque tienen el mismo ingreso y probablemente con menos gastos”, apuntó.