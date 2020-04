Casos de Covid-19 aumentan en La Montaña porque población sigue saliendo a la calle: SSA

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 perteneciente a la Secretaría de Salud Guerrero, Región Montaña, Marcelino Milán Rosete, consideró que, los casos de Covid-19 en Xochihuehuetlán están creciendo porque la población sigue saliendo a las calles y sin protección.

A través de su cuenta de Facebook, el funcionario estatal, público información sobre los 19 municipios de La Montaña, donde pidió a la población que se queden en casa, sobre todo en Huamuxtitlán, Tlapa y Xochihuehuetlán, donde se tienen casos positivos. Estado Este es el protocolo para el manejo de fallecidos por Covid-19 en Guerrero

Milán Rosete, detalló que, en la región Montaña hay 20 casos positivos, de los cuales 11 se registraron en Xochihuehuetlán, cinco en Tlapa y cuatro en Huamuxtitlán, mientras que, 33 permanecen como sospechosos.

Advirtió que, si la movilidad no disminuye es probable que, en las próximas semanas se registren casos positivos en Olinalá y Metlatónoc, por ello, llamó a los ciudadanos a no visitar estos municipios, para no extender la enfermedad.

Asimismo, llamó a la población que pudiera presentar síntomas de coronavirus a qué acudan a los centros de salud para ser valoradas por un médico, y si así lo deciden aplicarle la prueba para detectar o descartar la enfermedad.