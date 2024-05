Capturan a cocodrilo que habitaba en barranca cerca de Chilpancingo

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente junto con Bomberos de Chilpancingo lograron capturar al ejemplar de cocodrilo que se había localizado en un paraje cerca de la comunidad de Mazatlán, el animal fue traslado al puerto de Acapulco donde se buscará un espacio adecuado para liberarlo, el comisario del lugar indicó que ya sólo queda por localizar una culebra gigante de más de 4 metros.

El comisario de Mazatlán, Carmelo Hernández Bautista, refirió que el cocodrilo podría haberse escapado del cautiverio que lo tenían en un restaurante de esta población, sin embargo no hay una evidencia que constante que el animal fue tenido en cautiverio, no hay un registro, ni tiene marcas, pero se insistió en que un animal de estas características no tendría por qué estar en estas latitudes.

Lea también: Pascualita, la nueva integrante del Zoológico de Chilpancingo

Asimismo se señaló que en la zona se han registrado la desaparición de al menos tres perros propiedad de campesinos que van al campo a sembrar y sus animales de repente salieron a olfatear en el campo y no volvieron, los buscaron y no se les volvió a ver justamente en esta zona donde se localizó al cocodrilo pro lo que no se descarta que hayan terminado en sus fauces, sin embargo también pudieron ser víctimas de otros predadores por ejemplo de una boa “mazacuata” de más de 4 metros de larga que los campesinos dicen que han visto pero no han logrado atraparla.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente junto con Bomberos de Chilpancingo logran capturar al ejemplar de cocodrilo. /Foto: Cortesía Comisario Carmelo Hernández Bautista

Estado Recomienda PC alejarse de zona de avistamiento de cocodrilos

El operativo para capturar al animal duró más de tres horas, le colocaron un cebo para hacer que el cocodrilo saliera de su guarida a un pequeño manantial de agua, entonces pudieron tirar los lazos y apretar el hocico, para finalmente someterlo, subirlo a una camioneta y trasladarlo hacia la costa.

De acuerdo con la revista especializada National Geographic el Cocodrilo es un animal perteneciente a la familia de los saurópsidos arcosaurios Crocodylidae. Estos reptiles viven en África, América, Asia y Australia y los científicos estiman que aparecieron hace unos 55 millones de años, durante el Eoceno.

Tienen un modo de vida semiacuático por eso es más viable encontrarlos en las costas y no en esta zona del estado, los cocodrilos son depredadores y se alimentan principalmente de otros animales vertebrados, están dotados de una piel escamosa, muy dura y seca. Sus fosas nasales y sus ojos se encuentran en la parte superior de la cabeza, lo que le permite ver y respirar mientras permanece en el agua.