Candidatos debaten y plantean compromisos de toda índole

Sin salir del script, los 7 aspirantes a gobernar Guerrero, participaron en el primer debate organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGRO), en el que hicieron compromisos de toda índole, sobresaliendo el de justicia, la violencia de género y el de la reactivación económica, así como la atención a la pandemia por el Covid-19 y el derecho de las mujeres, pasando desapercibida la ausencia de Félix Salgado Macedonio, a quien le fue retirada la candidatura por no reportar sus gastos de precampaña.

El auditorio “Sentimientos de la Nación” de Chilpancingo, fue el escenario perfecto para que los siete candidatos a gobernador, presentaran sus plataformas de gobierno a las y los guerrerenses, en los tres temas en los que se dividió el debate y en el que se incluyó la participación de la ciudadanía de manera virtual, bajó la batuta del moderador Marco Antonio Aguileta. Estado La gente es la que decidirá quien ganó el debate: Manuel Negrete

Los aspirantes: Mario Moreno Arcos candidato común de los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; la abanderada del Partido Acción Nacional, Irma Lilia Garzón Bernal; Pedro Segura Balladares, de la coalición “Juntos Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Político Movimiento Ciudadano; Ambrosio Guzmán Juárez, del partido Redes Sociales Progresistas; Manuel Negrete Arias de Fuerza por México y, Dolores Huerta Baldovinos, candidata por el partido político Encuentro Solidario, se apegaron al formato que programó el órgano electoral.

En ese contexto, el primer segmento a debatir fueron sobre los temas de seguridad pública y desarrollo social, prevención y combate del delito, sistema de seguridad y justicia comunitaria, violencia de género y respeto y garantía los derechos humanos, en el segundo bloque abordaron la reducción de la pobreza, acceso a bienes y servicios y salud, para cerrar con el tercer bloque con un tema libre, en el que participó la ciudadanía con planteamientos a los candidatos y candidatas a través de redes sociales, los cuales fueron contestados en un tiempo de un minuto.

Tocó abrir el debate con el primer segmento de acuerdo al sorteo realizado, con la pregunta ¿cuáles serían los ejes fundamentales de las políticas públicas en materia de seguridad pública y cuáles son las metas alcanzar el corto, mediano y largo plazo?, al abanderado de Redes Sociales Progresistas, Ambrosio Guzmán, quien pidió hablar en su lengua náhuatl, reprochó que los partidos políticos pasaron y nunca han permitido a los indígenas a participar, solo han adoptado una actitud paternalista y asistencialista por parte del gobierno, pero no se atiende las necesidades de quienes no tienen para comer.

Le siguió el candidato del PT-PVEM, Pedro Segura, mismo que enfocó su participación en el tema de justicia, en la que se limitó a señalar que no se tiene educación en la entidad ni los policías están capacitados para brindar seguridad, por lo que sugirió que se debe cambiar la forma de gobernar, porque Guerrero está a un paso del abismo y pidió que voten por su fórmula para cambiar “este mal producto”.

En ese orden, Ruth Zavaleta de Movimiento Ciudadano dijo que el problema de la violencia se llama pacto de criminales, así lo dicen las desgarradoras imágenes de los niños huérfanos que cargan armas para defender a su comunidad, la impunidad prevalece porque gobiernan los mismos políticos de siempre, se ha normalizado el cobro de piso la extorsión, el robo en la calle, en el transporte público y cada habitación, los homicidios dolosos han cobrado la vida de 242 guerrerenses, que decir de las fosas clandestinas, Acapulco ocupa el tercer lugar con 77 de ellas.

En su turno, el abanderado por Fuerza por México, Manuel Negrete en este mismo tema asumió el compromiso de trabajar en coordinación de los tres órdenes de gobierno con la participación de la sociedad, lo que les permitirá tomar las mejores decisiones en materia de seguridad, sin atentar o trasgredir los derechos del estado y de los pueblos indígenas afro mexicanos y comunidades, la idea es conformar un modelo de dialogo que permitirá identificar sus necesidades y atenderles integralmente, será un gobierno dispuesto a escuchar y dar garantías a los inversionistas. Irma Lilia Garzón candidata del PAN, por su parte, dijo que hay miedo en las calles, es el resultado de un estado polarizado por la violencia, el tema de seguridad se ha postergado y se abandonado, y no es una causa perdida y a la gran pregunta es ¿qué han hecho los gobiernos? Tú tienes claro que una mujer gobernadora es el primer paso para que Guerrero se componga e impulsará una verdadera justicia de género y a favor de los pueblos originarios. Con propuestas claras y contundentes demostré que seré el próximo gobernador de Guerrero. Hoy ganamos el debate y el 6 de junio vamos a ganar la elección.#GanóMario pic.twitter.com/wS0kLvquIb — Mario Moreno Arcos (@Mario_M_Arcos) April 29, 2021

En su turno el abanderado de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos perfiló su participación al preguntar ¿qué gobierno quieres de cara al futuro? Un gobierno que dé resultados, que genere confianza y que trabaje en la seguridad fuertemente o un gobierno que este en el caos. La seguridad es algo fundamental e importante en Guerrero, es cierto, ha habido avances importantes, pero hace falta mucho por hacer, hay que seguir con la coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales para poder seguir abatiendo el rezago que todavía hoy se tiene en ese rubro; es importante que se pueda atender la raíz el problema y como generar el empleo que hoy necesitan las y los guerrerenses para que no caigan en las garras del crimen.

En esta parte el moderador dio el derecho a réplica de 30 segundos, que arrancó Ruth Zavaleta, en la que reprochó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las mujeres solicito al gobierno del estado, aplicar las medidas necesarias de seguridad y justicia y aquellas que se requieren para garantizar a las mujeres su derecho a una vida sin violencia, pero no hubo respuesta. ¿No les da dolor que tres niñitas que fueron violadas y no se les hace justicia?

Garzón Bernal también hizo su derecho a réplica, quien señaló que la seguridad comienza con la confianza a las autoridades, “llevamos dos años y medio de mentiras y falsedades, México es un cementerio y la impunidad es el sello de la mal llamada 4T. Guerrero necesita una época de paz, porque hemos vividos épocas negras, de luto y muerte, la guerrilla, los desaparecidos y los desplazados.

En ese orden, le siguió el candidato de Redes Sociales Progresista, Ambrosio Guzmán, quien dijo que viene de una comunidad afectada por la violencia, en donde las autoridades van cuando ven que se arman los niños y cuando no les ven ni si quiera se aparecen. ¿Qué hacen (las autoridades) para atender este problema?

Mientras que, el ex seleccionado nacional, Manuel Negrete en su réplica dijo que uno de los ejes de su gobierno será la atención a la violencia de género, creando centros de atención general en donde se brinden servicios de atención integral, de primer contacto, asesoría psicológica y legal, contando con personas capacitadas en atención de género y con un alto grado de sensibilización para lograr que las personas se sientan seguras y fomentar las denuncias.

Dolores Huerta de Encuentro Solidario, a su vez, dijo que uno de los puntos importantes para combatir la inseguridad es terminar con la corrupción, el 87 por ciento de los guerrerenses cree que su gobierno es corrupto.

Moreno Arcos por su parte, en este mismo tema recordó que desde el primer día de su campaña, firmo diez compromisos con las mujeres guerrerenses, crear una Fiscalía Especializada para los delitos contra las mujeres, pero, sobre todo, darles oportunidad a todas las mujeres guerrerenses. Pedro Segura, a su vez, ocupo su tiempo para defender al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que no se hable de los ausentes y lamentó que no estuviera presente Félix Salgado Macedonio, quien, dijo, fue despojado por la mafia del poder.

La candidata del PES, Dolores Huerta, retomó el argumento de la seguridad y dijo que es tema de corresponsabilidad, por lo que sumará esfuerzos entre gobierno y ciudadanía para aumentar la seguridad pública para reducir los altos índices delictivos y la violencia y construir la paz que tanto anhelan los guerrerenses. Su gobierno respetará y garantizará los derechos humanos a través de una cultura de igualdad, justicia y equidad social, garantizará los derechos de las minorías con el fin de fortalecer la democracia, además de crear mecanismos para la observancia de la ley. Nadie por encima del marco legal.

Redes Sociales Progresistas, Guzmán Juárez, pidió la palabra y señaló que cuando mataron su lengua, “ustedes como les creerán nuestros hermanos guerrerenses, ahora nuestra lengua no solo se va escuchar se va a realizar, va a ser una realidad de gobierno para todos los guerrerenses”. La abanderada de Movimiento Ciudadano, Zavaleta Salgado, fue directa al puntualizar “a las mujeres no se les toca, no se les viola y no se les mata. Vamos a luchar para que os cabildos tengan un mayor presupuesto para hacer un gran acuerdo para que todos prevengamos los delitos y logremos tener seguridad plena para las mujeres y las niñas, van a tener una aliada como gobernadora”.

La abanderada del PES, Dolores Huerta, dijo que en Guerrero nueve comunidades tienen alerta por violencia de género, las mujeres solo serán protegidas por mujeres. Nadie sabe el miedo que una mujer siente cuando camina por la noche, solo una mujer podrá defender a otra mujer, Este bloque, lo cerró el candidato del PT-PVEM, Pedro Seguro, insistió en su defensa de Morena y del presidente.

En el segundo bloque se confrontaron de manera directa los siete aspirantes, en los temas sobre los que tienen que ver con la reducción de la pobreza, el rezago y desarrollo social, formulándoles las preguntas sobre ¿cuáles serán las políticas públicas que diseñaran e implementaran para reducir el índice de pobreza y hacer efectivo el derecho a la salud de las personas y cuáles son las metas que esperan tener? #GuerreroTendráGobernadora porque las guerrerenses se merecen vivir en un estado en el que se respeten sus derechos, en el que vivan tranquilas, libres y sin miedo.



Acá @Zavaleta_Ruth demostró que tiene las mejores propuestas y que está lista para gobernar. 💜👊 pic.twitter.com/atZ1u4IfDG — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) April 29, 2021

Manuel Negrete de entrada, dijo que se implementará el acceso al crédito y la competitividad, además de un ambiente seguro para la inversión, empleo digno para la población y políticas púbicas que permitan atender el desempleo. Pedro Valladares y Ambrocio Guzmán, coincidieron que para combatir la pobreza se necesita de la inversión y para generar empleos se requiere trabajar todos juntos y traer inversionistas extranjeros, sin dejar de reconocer que, aquí se ve la ausencia de la construcción de nuestras instituciones, las políticas públicas y social, tiene que estar construidas desde los cimientos sociales no desde el escritorio.

Guerrero no te hinques, dijo Garzón Bernal, al señalar que estamos en los primeros lugares junto con Oaxaca y Chiapas, y palacio nacional tenemos un “nini”, ni nos oye ni nos ve ni los pela, me indigna que Andrés Manuel López Obrador los ignore, por eso será una gobernadora que ponga por delante a las familias guerrerenses, que tengan salud, porque sin salud no hay nada, que las y los emprendedores tengan créditos a fondo perdido; mientras que Ruth Zavaleta aseguró que a tragedia de Guerrero es el hambre, es un escándalo el hambre de los niños es un escándalo ético, somos el segundo lugar en más pobres de la República, porque los políticos que les ha tocado gobernar han sido incapaces para terminar con la pobreza y la desigualdad.

Mario Moreno la reducción de la pobreza y la marginación que todavía se vive en Guerrero, necesita de una atención puntual por departe de los diferentes niveles de gobierno, mientras no se logre una inversión privada importante y que el gobierno federal voltee los ojos a Guerrero, para generar los empleos que aquí se necesitan. Es cierto, que los programas sociales ayudan, pero son paliativos a final de cuentas, por lo que mientras no se generen los empleos no se logrará abatir la pobreza.

Dolores Huerta a su vez, aseguró que el 66 por ciento de la población en Guerrero vive en extrema pobreza, el 17 viven en pobreza y solamente 7 por ciento, viven bien, por eso en su gobierno se basara en derechos sociales, en acceso, abastecimiento y disfrute equitativo de los servicios de salud, vivienda, educación, protección social y actividades culturales y deportivas, que son fundamentales para que un estado crezca y se desarrolle.

Ruth Zavaleta refirió que la pandemia mostro su letalidad, pero también desnudo otra tragedia, la falta de capacidad del gobierno federal, que en lugar de contenerla la dejo extenderse, miles de ciudadanos murieron porque no había hospitales ni medicamentos indispensables, también los médicos murieron porque no se valoró su trabajo, eso nunca volverá a suceder, por eso como gobernadora aplicará mejores políticas públicas. Manuel Negrete, dijo que pretender modernizar los sistemas de riego y la construcción de una planta tratadora, erradicar la quema de basura y tiraderos clandestinos.

La panista Irma Lilia Garzón, aseguró que Morena quiere que se vuelvan a equivocar, los pequeños negocios deben de recuperarse pronto del Covid-19, 8 de cada diez empleos dependen de estas empresas familiares, los vamos a respaldar con créditos fondo perdido y sin tanta burocracia, seré una gobernadora de puertas abiertas e incluyente.

Ambrosio Guzmán de Redes Sociales Progresistas, la pobreza en Guerrero no hay que ir muy lejos, gobiernos han pasado y en la parte alta de la montaña, la zona de la periferia de Acapulco, se observa la marginación, por eso indicó que se debe de consolidar las instituciones de este gobierno y regionalizar los programas de desarrollo a nivel nacional y a nivel estatal, sino son regionalizados en la parte presupuestal, los estarán metiendo en los mismos esquemas de desarrollo.

Ruth Zavaleta del partido naranja, las medicinas gratuitas son por mandato constitucional, por eso como gobernadora va acatar esa instrucción para que nunca más se le pida a un ciudadano que compre medicinas cuando estén en un hospital pública, en su mandato cumplirá con la salid gratuita, mientras que el candidato de PRI-PRD, Mario Moreno, habló del empleo para reactivar la economía para que tenga una mejor calidad de vida. Hoy se necesita reactivar el turismo y en su gobierno lo impulsaran con toda la pasión, pero también el campo necesita que volteen a verlo para reactivarlo nuevamente.

Negrete, también dijo que habrá clínicas de primer contacto y que en aquellos lugares en donde no estén, atención de centros para atender pandemias y espacios para la atención de la salud.

Dolores Huerta, los médicos requiere de insumos para hacer su labor no que les den reconocimiento de heroínas, desde el primer momento buscaron estrategias para para atender este segmento.

Mario Moreno refirió que son el primer lugar de agave, es el reto que va asumir cuando sea gobernador. Alumna de la UNAM, Ruth Zavaleta dijo que los políticos de siempre les han fallado, juntos van a por una educación de calidad, dijo.

Ambrosio Guzmán señaló que una transformación tiene que sustentar la educación, la pobreza es un producto sino una consecuencia, Garzón Bernal a su vez, dijo que nuestro estado se le debe de responder a sus necesidades y no dejarlo a la ocurrencia, esta campaña es de realidades esta campaña es de justicia, un guerrero seguro y que vengan más turistas, además de integrar flota pesquera camaronera ¡a huevo que si se puede!

Pedro Segura volvió a quejarse que aquí se trata de sumar, pero que el debate se convirtió en una verdulería “si queremos a Guerrero, que no le tire a Morena, que hablen en concreto y con la verdad. Ruth Zavaleta pidió que voten por Movimiento Ciudadano.

Mario Moreno pidió que ir para adelante y reiteró su compromiso de trabajar por un mejor Guerrero. El abanderado de Redes Sociales Progresistas, Ambrosio Guzmán, indicó que; “yo soy el indígena, pero quiero ser la palabra que se oiga; mientras que Manuel Negrete, Irma Lilia Garzón coincidieron en pedir que razonen su voto y que voten por sus respectivas propuestas, a su vez Ruth Zavaleta también pidió que voten por las mujeres.

Al tercer segmento, la participación de la ciudadanía, de las que se tomaron las preguntas más recurrentes para los 7 candidatas y candidatos, la primera fue el tema de la violencia de género, tratarse de forma trasversal, ¿cuáles serán las políticas públicas trasversales?.

El candidato del PT-PVEM, precisó que la equidad de género será un compromiso y señaló que combatirá la pobreza, porque es la causa de los problemas, por eso en su gobierno sería su prioridad.

Mario Moreno, se comprometió a empoderar a las mujeres “es el enorme reto que va a sumir su gobierno, el 50 por ciento de los cargos serán ocupadas por mujeres, abrirá guarderías infantiles para las mujeres que van a trabajar, impulsara créditos a la palabra para que generen sus propios empleos. Dolores Huerta propuso educar a los niños y niñas en la igualdad de género.

En la participación ciudadana, el ciudadano Julio Rodolfo preguntó por el Covid-19, que ha provocado un caos en México, ¿qué políticas públicas tienen a corto y mediano plazo parta atender la emergencia?

Manuel Negrete señaló que la pandemia nos afectó, nos sacudió fuerte y faltó un poco porque no se hizo a la medida y debe de buscarse mecanismos para reactivar la economía, el ciclo escolar a distancia cuando no se tienen internet, por eso se hará un trabajo para trabajar en este segmento.

Ambrosio de Redes Sociales propuso renegociar la deuda pública del estado, si se quiere una verdadera transformación y estos recursos direccionados para atender la detonación de la economía y se genere la derrama económica. Pedro Segura, dijo que la pandemia golpeo a todo el mundo pero más a los países pobres, necesitan implementar las mismas reglas de EU y aquí sea un estado de primer mundo. Ruth Zavaleta propuso no seguir políticas fallidas del gobierno federal que afecto la pandemia y procurar que haya agua, así como generar las posibilidades con políticas públicas eficientes.

Mario Moreno señaló que la pandemia mostro la fragilidad del sistema de salud y hoy no hay medicamentos, la gente se muere por esa falta, pero a partir de que gobierne habrá medicamentos gratis para las y los guerrerenses, además de trabajar por la reactivación económica.

Irma Lilia dijo que estará atenta y atender los centros de salud que no tengan medicamentos; mientras que, Dolores Huerta indicó que la pandemia vino a desnudar el sistema de salud en México, pero esto data de muchos años por la falta de apoyo a hospitales y centros de trabajo.

Un sistema de salud fuerte y fortalecido, es obligación del estado mantener a sus pueblos y a sus guerrerenses, mantener en condiciones óptimas.

Pedro Segura precisó que ha observado, es que muchas propuestas, pero falsas. La única que es efectiva es la suya, se tienen que quitar la venda de los ojos y dos veces presidente de Chilpancingo, no cambio nada y esta hasta la madre que no ha cambiado nada, por eso da la cara y pidió que se le dé la oportunidad de gobernar.

El candidato de Fuerza por México, Manuel Negrete, prometió que habrá cambio en la forma de gobernar, que, al no tener compromiso con nadie, se traducirá con acciones y resultados, atender de manera focalizadas cada región. Revisión al gasto público y mejorar las condiciones de los trabajadores, juntos hagan instituciones fuertes.