Candidatas a la gubernatura, las mejor preparadas

El proceso electoral que vive Guerrero toma relevancia debido a la participación de las mujeres en las candidaturas, principalmente un estado que se caracteriza por su cultura machista.

Los candidatos hombres que buscan gobernar el estado de Guerreo no cuentan con una cédula profesional que avale sus estudios, puesto que no se encontró registro alguno mientras que las mujeres una de ellas incluso tiene grado de doctor. Estado Seré su guía y consejero, dice Félix Salgado a su hija

En una revisión que El Sol de Acapulco realizó en el Registro Nacional de Profesiones no se localizó ningún titulo a nombre del representante de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, tampoco del abanderado de la coalición PT-PVEM, Pedro Segura Balladares.

La lista de quienes no se ubicó su cédula profesional sigue con el representante del partido Redes Sociales Progresistas, Ambrocio Guzmán Juárez, así como y el ex futbolista Manuel Negrete Arias, quien compite con las siglas de Fuerza Por México.

En la búsqueda que se realizó en la plataforma de la Secretaría de Educación Pública, se localizó a la candidata del PAN, Irma Lilia Garzón Bernal, quien ostenta una carrera técnica, una especialización en Educación y la licenciatura en Educación.

La candidata del Partido Encuentro Solidario, Dolores Huerta Baldovinos, tiene un registro profesional como licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma de Guerrero, y finalmente la representante del partido Movimiento Ciudadano, Ruth Zavaleta, es la más preparada académicamente ya que ostenta estudios de licenciatura en Sociología, así como maestría y doctorado en Derecho.

En el caso del depuesto candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, a quien le fue confirmado el retiro de su registro que perdió por no entregar reportes de gastos de precampaña, se localizó una cedula que lo avala como ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Guerrero.

En su lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sustituir al candidato a la gubernatura, acordando dicho instituto político que sería una mujer la que competiría por llegar al gobierno del estado.

Este sábado, la dirigencia nacional de Morena confirmó que será precisamente Evelyn Salgado Pineda, hija del depuesto candidato Félix Salgado Macedonio, quien se registrará como aspirante a la gubernatura de Guerrero. Estado Respalda la dirigencia estatal de Morena designación de Evelyn Salgado

Todas las mujeres que participan en la contienda electoral tienen estudios de nivel profesional, en cambio de los hombres que están registrados en este momento ninguno tiene cedula profesional, a pesar de que en el caso de Mario Moreno siempre se ha ostentado como contador público y en su ficha registrada en el Congreso de la Unión donde fue diputado federal, aparece con este grado escolar.

El representante de Redes Sociales Progresistas, Ambrocio Guzmán Juárez, se asume como indígena, representante de los grupos étnicos y licenciado en Derecho egresado de la UAGRO , mientras que de Manuel Negrete siempre se le presenta como el ex futbolista de la selección Nacional que anotó el gol más bonito del mundial México 86.

LAS CANDIDATAS POBREZA Y ENFERMEDAD, OBSTACULOS DE RUTH ZAVALETA SALGADO

Cortesía | Movimiento Ciudadano

Para la candidata del partido Movimiento Ciudadano, la pobreza y la enfermedad fueron sus principales obstáculos en su formación escolar, ya que debido a la falta de recursos económicos pasó dificultades al cursar sus estudios profesionales en la Ciudad de México, que al final la llevaron a enfermarse y perder el año escolar. Sin embargo, supo reponerse y aprovechó ese tiempo para incorporarse a movimientos estudiantiles y sociales.

“Durante la primaria y secundaria no tuve grandes obstáculos aunque si me costó trabajo integrarme a la vida escolar en Tepecoacuilco. Ahí había nacido, pero mis primeros años los pase en Mezcala. Quizás ahí aprendí formas diferentes de vestirme y de expresarme y eso me dificultaba la relación social plena con todos los estudiantes pero era buena para las matemáticas y para la declamación, así que supere ese obstáculo sin dificultades”. Estado Formato de debate con poco tiempo “pero me fue bien”, Zavaleta

Fue en el Colegio de Ciencias y humanidades donde enfrentó los principales obstáculos. Había pasado el examen de la UNAM en nivel bachillerato y para estudiar en la Ciudad de México necesitaba un lugar dónde vivir, por lo que anduvo de casa en casa de parientes, pasando hambres cuando sus padres no tenían dinero para enviarle, pesándole más la soledad.

“Ese año lo perdí debido a que contraje tifoidea, sin embargo me sirvió para incorporarme a movimientos estudiantiles que empezaban a surgir con mucha fuerza y concluyeron en lo que fue el movimiento del CEU. Además también comencé a participar en los movimientos urbano populares”.

Es debido a esas carencias que Ruth Zavaleta busca además de cambiar el modelo educativo para evitar la discriminación y la desigualdad femenina, apoyar con diferentes tipos de becas a las niñas de las comunidades alejadas de los centros urbanos, becas para incentivar que las jóvenes estudien más carreras científicas y menos de cuidados; becas de excelencia para que algunas mujeres estudien en cualquier universidad del mundo.

UNA NUEVA CULTURA DE MASCULINIDAD, PIDE DOLORES HUERTA

Cortesía | IEPCGRO

La candidata del Partido Encuentro Social considera que desde la escuela se dan los primeros pasos para que la mujer, niña o niño, expresen la situación que viven en sus casas.

La también dirigente sindical del sector salud dijo estar segura de que en este proceso electoral se da una gran oportunidad para que las mujeres puedan llevar al gobierno a una mujer. Estado Hoy es una gran oportunidad para llevar a una mujer al poder: Dolores Huerta

Aunque no comentó alguna problemática u obstáculo que haya enfrentado durante su formación escolar, Dolores Huerta dijo que le apuesta a transformar la conciencia individual como una corresponsabilidad para romper paradigmas en Guerrero, sobre todo porque se tiene una cultura machista, y crear una nueva cultura de la masculinidad, donde tanto la equidad de género como la masculinidad deben ir de la mano.

Dolores Huerta le apuesta a la creación de bibliotecas para los niños, niñas y jóvenes, ya que dijo "la lectura los hace libre, de pensamiento y de acción", por lo que se debe apostar a la educación y salud, "para quien tengamos en un futuro ciudadanos sensibles, humanos, que tengan valores de amor al prójimo”.

VALORES Y EDUCACIÓN FORMARON A IRMA LILIA GARZÓN

Cortesía | Facebook @irmagarzonbernal

“Crecí en una familia que nos enseñaron valores y mi padre todo el tiempo nos insistió mucho en que teníamos que estudiar para poder ser algo en la vida, hoy con esas enseñanzas de mi padre le puedo decir a todas las mujeres que se puede salir adelante”, señaló la candidata del partido Acción Nacional por el gobierno de Guerrero Irma Lilia Garzón Bernal.

La candidata reconoció que Guerrero es un estado en el que aún impera el machismo, existen arraigos culturales en algunas regiones en las que a las mujeres les es muy difícil poder estudiar y prepararse, por lo que justamente este tema es uno de los ejes de la campaña, reconocer el valor de las mujeres y generar condiciones de igualdad para el estudio, el trabajo y el respeto a sus derechos. Estado La propuesta del PAN es una alternativa para el desarrollo: Irma Lilia Garzón

En su caso personal, indicó que a pesar de pertenecer a una familia de arraigo y que su padre haya sido presidente municipal, su padre siempre los motivo a estudiar en instituciones públicas y ser dedicados en ello.

“En lo personal nunca tuve un impedimento para poder estudiar, por el contrario siempre fui motivada, por mi familia y gracias a eso tengo una carrera de nivel profesional”.

Irma Lilia cuenta con tres cedulas profesionales una de carrera técnica que estudió en el Conalep una más por una especialización en educación y la licenciatura en educación por la Universidad Pedagógica nacional, todos sus estudios fueron cursados en escuelas públicas de Chilpancingo.

EVELYN SALGADO PINEDA ENTRA AL RELEVO

Foto: Félix Salgado Macedonio | Facebook

Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, es licenciada en Derecho egresada de la Salle con diplomados en temas de género y políticas públicas.

No enfrentó dificultades en su formación académica y fue presidenta del DIF en Acapulco durante la administración que su padre encabezó del 2005 al 2008 en Acapulco. Estado "No soy Juanita", asegura Salgado Pineda

La ahora candidata de Morena al gobierno de Guerrero, fue delegada de la Secretaría de la mujer del estado de Guerrero 2012-2020 en las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y de Héctor Astudillo Flores.

Salgado Pineda, nació en Iguala, Guerrero el 5 de febrero 1982 y estudió en la primaria federal Nicolás Bravo Iguala, la secundaria Técnica número 70 en el mismo municipio y la Preparatoria de La Salle.

Actualmente está casada y tiene dos hijos con Alfredo Alonso, hijo de Joaquín Alonso Piedra, quién fue detenido en 2016 por presuntos vínculos con el crimen organizado y los hermanos Beltrán Leyva.

Salgado Pineda será el relevo de su padre como candidata a la gubernatura de Guerrero, luego de ganar tres sondeos, uno interno realizado por la Comisión Nacional de Elecciones y dos más que se realizaron por la encuestadora Mendoza Blanco y Asociados, así como Parametría.