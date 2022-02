Cancelan reservaciones por violencia en la Autopista

Por el enfrentamiento que se produjo este viernes en la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), reportó más de 500 cancelaciones en reservaciones y turistas que ya no llegaron a las hospederías.

A su vez, el ex presidente de AHETA y el director de Hotel Jazmín, Jorge Laurel, dijeron que en su hospedería aumentó un 30 por ciento de cancelaciones de reservaciones.

El presidente de la asociación, Alejandro Domínguez, dijo que durante este fin de semana largo la ocupación hotelera y la expectativa fue buena, pues se prevé una estadía del 75 por ciento.

Sin embargo, la afectación que ocasionó el enfrentamiento entre policías y normalistas en la Autopista Sol , fue la cancelación de 500 reservas en hospederías adheridas a AHETA.

“ Sí tuvimos cancelaciones y no tuvimos show (no se apareció) y gente que se puso nerviosa y se volvió a sus casas y es algo que está impactando muy fuerte, no nada más este fin de semana sino que la gente que le gusta venir Acapulco pues esto merma y empaña mucho ”, precisó.

Comentó que el turista al salir de su casa para Acapulco, lo hace pensando y con el nerviosismo de que va a suceder en las casetas de la Autopista del Sol.

“ Hay una preocupación muy fuerte por todo el sector turístico por estos hechos que se presentó el viernes y vamos a trabajar de la mano con el gobierno de Guerrero y Acapulco y para que se pueda determinar está situación”.

El presidente de AHETA, Alejandro Domínguez autorizó que los operativos por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal s ean permanentes en la Autopista del Sol para salvaguardar la seguridad de los turistas.

Recomendó que el operativo se haga de manera anticipada en la Autopista del Sol y que estén 24 horas resguardando las casetas para evitar que se “meta esta gente a tomar las casetas”.