Canalizarán a otra fundación lo logrado en el Trenzatón

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, minimizó la postura de la fundación “Chocho”, que en torno a que fue inútil el “Trenzatón” que realizó el DIF municipal, debido a que no se ajustaron a los parámetros que se requieren para la colecta de pelo necesario para la fabricación de pelucas oncológicas.

La edil expresó que el DIF trabaja con muchas fundaciones, no sólo con ellos y a través de cualquier otra se canalizará el pelo para que se apoye a las niñas con cáncer, “no estoy enterada del comunicado, pero voy a revisar”.

La organización indicó que se colecto pelo que no cumple con la medición de 40 centímetros de liga a liga, por ello decidió deslindarse completamente de la actividad y estableció que el pelo quedó a resguardo del DIF municipal, y llamó a la población a no participar en donación de pelo corto porque no sirve para la elaboración de pelucas oncológicas.

Al respecto la alcaldesa indicó que esta no es la primera vez que hacen un trabajo de colectar pelo, que o han hecho y trabajan con muchas organizaciones, por eso se canalizarán las trenzas a otra organización, por ello se le insistió que no se cumple con la medida mínima necesaria “no tengo ese dato lo voy a revisar”.