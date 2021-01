Canadá suspende vuelos hacia Ixtapa-Zihuatanejo

El gobierno de Canadá suspendió a partir de este viernes hasta el 30 de abril, todos los vuelos con destino a Ixtapa-Zihuatanejo y el resto de México, debido al incremento de contagios por Covid-19, que tiene prácticamente a la mitad del país en semáforo epidemiológico color rojo.

El anuncio de las restricciones lo hizo el Primer Ministro Justin Trudeau, quien además enfatizó que otro de los motivos es en respuesta a las nuevas variantes del nuevo Coronavirus, probablemente más contagiosa. Estado Registra la SSA más de mil contagios de Covid-19 en los últimos 5 días

Para el binomio de playa la repercusión es considerable, pues fueron cancelados vuelos procedentes de Calgary y Vancouver de las empresas West Jet y Air Canada, respectivamente.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa-Zihuatanejo, Pedro Castelán Reyna, dijo que con esto prácticamente se estaría perdiendo la temporada de turismo canadiense, ya que se tenía prevista otra conexión en el mes de abril y ahora se ve complicado.

Con respecto a los vuelos procedentes de Estados Unidos, Castelán Reyna indicó que aún no se han registrado cancelaciones y siguen volando con normalidad.

La única disposición que hizo el gobierno del Presidente Joe Biden, es que sus conciudadanos a su regreso estarían obligados a presentar una prueba de Covid-19, no obstante, no descartó que disminuyan las operaciones y el número de pasajeros.

Previo a la suspensión de vuelos de Canadá, en el binomio de playas la afluencia de visitantes canadienses era mínima, debido a que la mayoría de ellos no tenían confianza en salir por no estar vacunados y debido a que las aseguradoras no cubrían contagios por esta enfermedad fuera del país.