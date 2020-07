Campesinos de comunidades de Taxco bloquean carretera federal para exigir entrega del fertilizante

Campesinos de al menos seis comunidades del municipio de Taxco, en la región Norte de Guerrero, bloquearon la carretera federal México-Acapulco para exigir la entrega del fertilizante gratuito.

Alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles, unos 60 campesinos bloquearon totalmente la vía federal en el tramo Taxco-Iguala, sobre la avenida Los Plateros, afuera del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cadera) en el Centro. Estado Reactivamos la economía, no la vida social: Héctor Astudillo

Se informó que los campesinos inconformes eran lidereados por el ex regidor del PT, Jesús Antonio Teodorsio y procedentes de las comunidades de San Miguel Huerta, El Aguacate, Xochipizca, San Juan del Monte, Los Membrillos, Chichila y San Sebastián.

Los manifestantes portaba cartulinas blancas, en las que se leían "No Somos bandidos, somos Campesinos", "Parra al campesino no ayuda para nada" y "Pablo Amilcar, si no puedes con la delegación renuncia, por favor".

Los productores demandaron al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) la entrega del fertilizante gratuito para el campo, bajo el programa federal.

Asimismo, los inconformes denunciaron que realizaron el trámite y registro el año pasado para la entrega del insumo, sin embargo, han incumplido en la entrega del abono, y fueron excluidos del padrón, por lo que hasta este miércoles no han recibido el fertilizante, cuando es el cierre del programa federal.

Los productores pudieron que el gobierno federal cumpla con la promesa de apoyar a los campesinos.