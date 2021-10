CAI de San Mateo exige cooperación y cuotas, sin regresar a laborar

Padres de familia de niños inscritos en el Centro de Atención Infantil (CAI) de San Mateo, denunciaron que directivos del plantel están haciendo perdidos varios miles de pesos que aportaron para la adquisición de productos desinfectantes que serviría para el regreso a actividades presenciales, mismo que hasta el momento no se ha logrado, además de que se niegan a regresar a laborar.

En una carta que circularon en redes sociales como Facebook y Whatsapp, los padres denunciaron que en el ciclo escolar 2020-2021, se les pidió una cuota de 150 pesos para adquirir gel, tapetes, termómetros, trapeadores y demás insumos para un regreso a clases cosa que nunca hicieron.

Si se considera que se tiene una plantilla de alumnos de 250, y cada uno aportó 150 pesos se tendría una bolsa de recursos de 37 mil 500 pesos, que hasta el momento no han dicho en qué se gastó pues ni un solo día tuvieron actividad presencial.

Los 150 pesos fueron adicionales a la cuota obligatoria que se paga en la inscripción o reinscripción que es de 200 por niño lo que generarían otros cincuenta mil pesos de ingreso y cero de gasto.

“También nos pidieron que a partir del mes de septiembre la cantidad de cien pesos como “cuota mensual” por niño que según es para absorber los gastos que genera la escuela como lo son: la basura, teléfono, agua, el pago de la plataforma ZOOM, ya que aseguraron que el CAI no tiene ningún apoyo gubernamental.

“El CAI San Mateo no tiene fecha para el regreso a clases de manera presencial pero eso sí, van a tirar la casa por la ventana de manera presencial para el festejo del aniversario de la escuela donde están pidiendo que los niños asistan, es decir que no habrá clases pero sí fiesta, como si por ser fiesta no se contagiaran”.