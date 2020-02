Buscamos el reconocimiento de las prepas populares: Javier Saldaña

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, informó que se busca el reconocimiento de las preparatorias populares a través de la creación de un nuevo subsistema de educación media superior, pero advirtió que este no debe tener tintes políticos.

Entrevistado luego de asistir al aniversario de un colegio de abogados de Acapulco, Saldaña Almazán informó que en la semana en curso le informaron directivos de la SEP que la UAGro ya no deje hacer más escuelas preparatorias debido a la implementación de un nuevo sistema, por lo que ya presento un proyecto a autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la finalidad de que se tenga la información sobre las prepas en mención.

"En esta semana me dijeron que no quieren ni una preparatoria más, que porque se va hacer el nuevo sistema de prepas que no sé cómo se llame pero ya les presentamos un estudio. Pero obviamente tiene que ser un sistema consolidado, no tiene que haber amiguismos, yo creo que se deben hacer de manera genuina las cosas correctamente, que no haya líderes que militen en partidos. Yo creo que la educación debe de despolitizarse", indicó

En otro tema, señaló que esperará a que termine su rectorado para definir si participará en la política fuera de la máxima casa de estudios en Guerrero, ya que nadie debe hacerse propaganda con dinero público.

Por otra parte, a propósito del día de la mujer mexicana, Saldaña Almazán aseguró que se está dando el lugar a las mujeres en su gestión al frente de la UAGro y coincidió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que no se debe eliminar la tipificación de feminicidio y debe haber elementos "para que a la mujer se le respete.